https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-ve-kuzey-kore-arasinda-dogrudan-tren-seferleri-yeniden-basliyor--1085240140.html

Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan tren seferleri yeniden başlıyor

Rusya ve Kuzey Kore arasında doğrudan tren seferleri yeniden başlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki 4 yıl önce durdurulan doğrudan tren seferleri, temmuz ayında yeniden başlıyor. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T11:49+0300

2024-06-26T11:49+0300

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kuzey kore

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tren seferi

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Rusya ve Kuzey Kore arasında haziran ayının ortalarında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler gelişiyor.Rusya, korona virüs salgını nedeniyle durdurulan Kuzey Kore’ye direkt tren seferlerinin 4 yıl aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.Temmuz ayında başlayacak seferlerin Vladivostok şehri ile Kuzey Kore'nin Rason Limanı arasında gerçekleştirileceği bildirildi.Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya’nın Kuzey Kore sınırındaki Primorsky Krayı Valisi Oleg Kozhemyako, “Vladivostok'ta trene binen yolcular doğrudan Kuzey Kore'ye gelecek; oradaki güzelliğin, doğanın ve kültürün tadını çıkaracak, gelenek ve görenekleri tanıyacak" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra haziran ayında Kuzey Kore’yi ziyaret ederek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmişti.

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