https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakani-belousov-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1085227323.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T01:31+0300

2024-06-26T01:31+0300

2024-06-26T01:30+0300

ukrayna krizi

andrey belousov

lloyd austin

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ihtilaf

telefon görüşmesi

silah tedariki

gerilim

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Ukrayna ihtilafına ilişkin durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, “25 Haziran 2024'te Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.Savunma bakanlarının Ukrayna'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Amerikan silahlarının devam eden tedarikiyle bağlantılı olarak durumun daha da tırmanması tehlikesine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

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andrey belousov, lloyd austin, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ihtilaf, telefon görüşmesi, silah tedariki, gerilim