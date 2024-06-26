https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-savunma-bakani-belousov-abdli-mevkidasi-austin-ile-telefonda-gorustu-1085227323.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T01:31+0300
2024-06-26T01:31+0300
2024-06-26T01:30+0300
ukrayna krizi
andrey belousov
lloyd austin
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ihtilaf
telefon görüşmesi
silah tedariki
gerilim
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Ukrayna ihtilafına ilişkin durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, “25 Haziran 2024'te Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.Savunma bakanlarının Ukrayna'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Amerikan silahlarının devam eden tedarikiyle bağlantılı olarak durumun daha da tırmanması tehlikesine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/harekat-toplantisi-putin-savunma-bakani-belousov-ve-genelkurmay-baskani-gerasimovla-gorustu-1084760021.html
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andrey belousov, lloyd austin, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ihtilaf, telefon görüşmesi, silah tedariki, gerilim
andrey belousov, lloyd austin, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ihtilaf, telefon görüşmesi, silah tedariki, gerilim
Rusya Savunma Bakanı Belousov, ABD’li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan silah tedariki nedeniyle gerilimin tırmanma tehlikesine dikkat çektiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Ukrayna ihtilafına ilişkin durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, “25 Haziran 2024'te Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.
Savunma bakanlarının Ukrayna'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Amerikan silahlarının devam eden tedarikiyle bağlantılı olarak durumun daha da tırmanması tehlikesine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.