https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/harekat-toplantisi-putin-savunma-bakani-belousov-ve-genelkurmay-baskani-gerasimovla-gorustu-1084760021.html

Harekat toplantısı: Putin, Savunma Bakanı Belousov ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la görüştü

Harekat toplantısı: Putin, Savunma Bakanı Belousov ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son durumu hakkında kurmaylarından rapor aldı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T12:53+0300

2024-06-12T12:53+0300

2024-06-12T12:53+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

andrey belousov

valeriy gerasimov

askeri harekat

ukrayna

donbass

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanı Andrey Belousov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve askeri bölge komutanlarıyla dün akşam geç saatlerde bir toplantı yaptığı açıklandı.Toplantıya ilişkin bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belousov, Gerasimov ve komutanların özel askeri harekatın gidişatı ile harekata ilişkin gelecek planları hakkında Putin'e bilgi verdiğinin altını çizdi.Peskov, Putin'in daha sonra toplantıya katılan isimlerle ayrı ayrı görüşerek daha detaylı bilgi aldığını aktardı.Rusya, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve silahsızlandırmak için iki yılı aşkın bir süredir Donbass ve Ukrayna'da özel askeri harekat yürütüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin de dahil Rus yetkililer, harekatın tüm hedeflere ulaşana dek süreceğini vurguluyor.Putin, 7 Mayıs'ta düzenlenen göreve başlama töreninde özel askeri harekatın katılımcılarına da hususi olarak teşekkür ederek Rusya halkının çıkarlarını her şeyin üzerinde tutacağının sözünü vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/canli--vladimir-putin-5-gorev-donemi-icin-yemin-ediyor-1083559174.html

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rusya, vladimir putin, andrey belousov, valeriy gerasimov, askeri harekat, ukrayna, donbass