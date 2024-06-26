Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:06
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:26
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:26
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:44
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-brics-paten-kupasi-festivaline-ev-sahipligi-yapti-guc-doguya-kayiyor-1085257007.html
Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'
Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'
Sputnik Türkiye
Haziran ayı başında Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri, 20'den fazla ülkeden en iyi kaykaycıların katıldığı BRICS Skate Cup Spor Festivali'ne ev sahipliği yaptı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T17:09+0300
2024-06-26T17:09+0300
dünya
güney afrika
kaykay
brics
nijniy novgorod
ukrayna
israil
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085257193_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_8a4919c6b74bc83bb8cc5fe5d3bbbe81.jpg
Sputnik'e konuşan Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer, BRICS'in önemli bir güç olarak ortaya çıktığını ve Doğu'ya doğru bir güç kayması sinyali verdiğini zikretti.Oberholzer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Açıklamasında ev sahibi şehrin güzelliğinden, 'büyüleyici' gün batımından ve zengin tarihinden bahseden Oberholzer, kitle iletişim araçlarının tasvir ettiğinin aksine, çoğu kaykaycının Rusya'yı ziyaret etme konusunda hevesli olduğunu vurguladı.Oberholzer açıklamasında, "Devlet tarafından finanse edilen kapsamlı kaykay etkinlikleri düzenlediğini görmek harika ve bir bakıma diğer ülkelere de ne yapmaları gerektiğini gösteriyor" dedi.Sanatının gerçek bir hayranı olduğunu vurgulayan Oberholzer, kaykay ile BRICS arasında bir paralellik de kurarak, "Ayrımcı olmayan ve dilin ötesinde olan bu spor, her sporcunun başarısını kucaklıyor ve bloğun da yapması gereken şey bu: her katılımcı ülkenin güçlü yönlerini ele almak" cümlesini kaydetti.Oberholzer açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'İsrail'i neden durdurmuyorlar?'Spor konusu ile diğer konuların yanı sıra, Rus sporcuların Paris'teki Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir dizi spor etkinliğinden dışlanmasına ilişkin de konuşan Oberholzer, Batı'nın müreffeh bir Rusya'dan korktuğu gerçeğine inandığını vurgulayarak, "Bence Batı, Rusya tarafından tehdit edildiğini hissediyor ve herkes Rusya'nın gelişen bir güç merkezi olduğu ve kimsenin bunu kabul etmek istemediği gerçeğini dışlamaya çalışıyor. Ve şimdi Rusya'ya yükleniyorlar. İsrail'i neden durdurmuyorlar? Şu anda orada olup bitenler Ukrayna'da olup bitenlerden çok daha kötü görünüyor" dedi.Oberholzer ayrıca Rusların özel askeri operasyondan dönen ya da oraya yeni giden askerlerde de görülebilen 'inanılmaz' iş ahlakını fark ettiğini belirterek şu cümleleri zikretti:Oberholzer, Ukrayna'nın sık sık Rus topraklarında gerçekleştirmeye çalıştığı sivillere yönelik saldırıların 'haksız' olduğunu ve 'hoş karşılanmaması' gerektiğini de sözlerine ekleyerek bu tür saldırıların Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taraflı olduğunu ve bu sebepten de 'barışı koruyamadığını' cesareti gösteremediğini aktardı.'Uluslararası kuruluşların taraf seçmesi adil değil'Açıklamasında 'uyanış çağrısına ihtiyaç olduğunun altını çizen Oberholzer, "Dünya için bu gündemleri yaratan insanlara gitmeli ve onları kırmaya çalışmalıyız. Bu uluslararası kuruluşların taraf seçmesinin adil olduğunu düşünmüyorum zira günün sonunda öyle hissediyoruz. Bence herkes sakinleşmeli ve barışçıl bir çözüm bulmaya çalışmalı" cümlelerini dile getirdi."Belki de dünyanın dört bir yanındaki insanlar daha fazla kaykay yapsaydı, daha az çatışma yaşardık" diye Oberholzer açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/lavrov-brics-yeni-uye-kabulune-ara-verdi-1085252672.html
güney afrika
ukrayna
israil
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085257193_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_de921d69d64f8448b26c2bae24fd4df7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney afrika, kaykay, brics, nijniy novgorod, ukrayna, israil, rusya
güney afrika, kaykay, brics, nijniy novgorod, ukrayna, israil, rusya

Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'

17:09 26.06.2024
Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer
Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
Abone ol
Haziran ayı başında Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri, 20'den fazla ülkeden en iyi kaykaycıların katıldığı BRICS Skate Cup Spor Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Sputnik etkinlik katılımcıları ile konuştu.
Sputnik'e konuşan Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer, BRICS'in önemli bir güç olarak ortaya çıktığını ve Doğu'ya doğru bir güç kayması sinyali verdiğini zikretti.
Oberholzer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Diğer BRICS ülkelerindeki arkadaşlarım ve potansiyel iş ortaklarımla bağlantı kurmak harikaydı zira Batı bloğunun ötesinde fırsatlar aramaya oldukça inanan biriyim. Ve BRICS kesinlikle önemli bir oyuncu haline geliyor ve ben de bu yolları takip etmek istiyorum. Çünkü gücün doğuya doğru kaydığına inanıyorum. Batıya giderken tüm yollarımı keşfettim, bu yüzden doğuya gitmek oldukça ferahlatıcı.
Açıklamasında ev sahibi şehrin güzelliğinden, 'büyüleyici' gün batımından ve zengin tarihinden bahseden Oberholzer, kitle iletişim araçlarının tasvir ettiğinin aksine, çoğu kaykaycının Rusya'yı ziyaret etme konusunda hevesli olduğunu vurguladı.
Oberholzer açıklamasında, "Devlet tarafından finanse edilen kapsamlı kaykay etkinlikleri düzenlediğini görmek harika ve bir bakıma diğer ülkelere de ne yapmaları gerektiğini gösteriyor" dedi.
Sanatının gerçek bir hayranı olduğunu vurgulayan Oberholzer, kaykay ile BRICS arasında bir paralellik de kurarak, "Ayrımcı olmayan ve dilin ötesinde olan bu spor, her sporcunun başarısını kucaklıyor ve bloğun da yapması gereken şey bu: her katılımcı ülkenin güçlü yönlerini ele almak" cümlesini kaydetti.
Oberholzer açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İşte bizler dünyanın geri kalanına bunu gösterebiliriz. Çoğu sporun aksine biz rekabetçi değiliz. Birbirimizin başarısını kucaklıyoruz. Dolayısıyla BRICS bloğunun birçok açıdan ele alması gereken şeyin her bir ülkenin başarılarının ve güçlü yanlarının neler olduğu olduğunu düşünüyorum, böylece birlikte daha güçlü olabiliriz.

'İsrail'i neden durdurmuyorlar?'

Spor konusu ile diğer konuların yanı sıra, Rus sporcuların Paris'teki Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir dizi spor etkinliğinden dışlanmasına ilişkin de konuşan Oberholzer, Batı'nın müreffeh bir Rusya'dan korktuğu gerçeğine inandığını vurgulayarak, "Bence Batı, Rusya tarafından tehdit edildiğini hissediyor ve herkes Rusya'nın gelişen bir güç merkezi olduğu ve kimsenin bunu kabul etmek istemediği gerçeğini dışlamaya çalışıyor. Ve şimdi Rusya'ya yükleniyorlar. İsrail'i neden durdurmuyorlar? Şu anda orada olup bitenler Ukrayna'da olup bitenlerden çok daha kötü görünüyor" dedi.
Oberholzer ayrıca Rusların özel askeri operasyondan dönen ya da oraya yeni giden askerlerde de görülebilen 'inanılmaz' iş ahlakını fark ettiğini belirterek şu cümleleri zikretti:
Rusların çok çalışkan olduğu açık. Tabii ki Rus askerlerini savaşa giderken görmek de biraz üzücüydü. Hiç kimsenin hoşuna gitmeyen savaşın gerçekliğini ve kayıplarını görmek birçoğumuz için oldukça üzücüydü. Bunlar, Rusların Batı tarafından finanse edilen bir savaş nedeniyle yaşadıkları gerçekler ve kayıplar. Dolayısıyla tüm bunları görmek beni oldukça üzüyor zira Ruslar iyi insanlar.
Oberholzer, Ukrayna'nın sık sık Rus topraklarında gerçekleştirmeye çalıştığı sivillere yönelik saldırıların 'haksız' olduğunu ve 'hoş karşılanmaması' gerektiğini de sözlerine ekleyerek bu tür saldırıların Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taraflı olduğunu ve bu sebepten de 'barışı koruyamadığını' cesareti gösteremediğini aktardı.

'Uluslararası kuruluşların taraf seçmesi adil değil'

Açıklamasında 'uyanış çağrısına ihtiyaç olduğunun altını çizen Oberholzer, "Dünya için bu gündemleri yaratan insanlara gitmeli ve onları kırmaya çalışmalıyız. Bu uluslararası kuruluşların taraf seçmesinin adil olduğunu düşünmüyorum zira günün sonunda öyle hissediyoruz. Bence herkes sakinleşmeli ve barışçıl bir çözüm bulmaya çalışmalı" cümlelerini dile getirdi.
"Belki de dünyanın dört bir yanındaki insanlar daha fazla kaykay yapsaydı, daha az çatışma yaşardık" diye Oberholzer açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

Kaykay pistinde karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey, birbirinize çarpmamak için birbirinizi tanımak ve sonra hangi yönde kayıyorsanız birbirinize saygı duymak ve gereksiz çatışmalardan veya çarpışmalardan kaçınmanın yollarını bulmaktır. Bu da hepimizin hayatlarımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair temel bir hayat dersidir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
DÜNYA
Lavrov: BRICS, yeni üye kabulüne ara verdi
15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала