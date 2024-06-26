https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-brics-paten-kupasi-festivaline-ev-sahipligi-yapti-guc-doguya-kayiyor-1085257007.html

Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'

Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'

Sputnik Türkiye

Haziran ayı başında Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri, 20'den fazla ülkeden en iyi kaykaycıların katıldığı BRICS Skate Cup Spor Festivali'ne ev sahipliği yaptı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T17:09+0300

2024-06-26T17:09+0300

2024-06-26T17:09+0300

dünya

güney afrika

kaykay

brics

nijniy novgorod

ukrayna

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rusya

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Sputnik'e konuşan Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer, BRICS'in önemli bir güç olarak ortaya çıktığını ve Doğu'ya doğru bir güç kayması sinyali verdiğini zikretti.Oberholzer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Açıklamasında ev sahibi şehrin güzelliğinden, 'büyüleyici' gün batımından ve zengin tarihinden bahseden Oberholzer, kitle iletişim araçlarının tasvir ettiğinin aksine, çoğu kaykaycının Rusya'yı ziyaret etme konusunda hevesli olduğunu vurguladı.Oberholzer açıklamasında, "Devlet tarafından finanse edilen kapsamlı kaykay etkinlikleri düzenlediğini görmek harika ve bir bakıma diğer ülkelere de ne yapmaları gerektiğini gösteriyor" dedi.Sanatının gerçek bir hayranı olduğunu vurgulayan Oberholzer, kaykay ile BRICS arasında bir paralellik de kurarak, "Ayrımcı olmayan ve dilin ötesinde olan bu spor, her sporcunun başarısını kucaklıyor ve bloğun da yapması gereken şey bu: her katılımcı ülkenin güçlü yönlerini ele almak" cümlesini kaydetti.Oberholzer açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'İsrail'i neden durdurmuyorlar?'Spor konusu ile diğer konuların yanı sıra, Rus sporcuların Paris'teki Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir dizi spor etkinliğinden dışlanmasına ilişkin de konuşan Oberholzer, Batı'nın müreffeh bir Rusya'dan korktuğu gerçeğine inandığını vurgulayarak, "Bence Batı, Rusya tarafından tehdit edildiğini hissediyor ve herkes Rusya'nın gelişen bir güç merkezi olduğu ve kimsenin bunu kabul etmek istemediği gerçeğini dışlamaya çalışıyor. Ve şimdi Rusya'ya yükleniyorlar. İsrail'i neden durdurmuyorlar? Şu anda orada olup bitenler Ukrayna'da olup bitenlerden çok daha kötü görünüyor" dedi.Oberholzer ayrıca Rusların özel askeri operasyondan dönen ya da oraya yeni giden askerlerde de görülebilen 'inanılmaz' iş ahlakını fark ettiğini belirterek şu cümleleri zikretti:Oberholzer, Ukrayna'nın sık sık Rus topraklarında gerçekleştirmeye çalıştığı sivillere yönelik saldırıların 'haksız' olduğunu ve 'hoş karşılanmaması' gerektiğini de sözlerine ekleyerek bu tür saldırıların Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taraflı olduğunu ve bu sebepten de 'barışı koruyamadığını' cesareti gösteremediğini aktardı.'Uluslararası kuruluşların taraf seçmesi adil değil'Açıklamasında 'uyanış çağrısına ihtiyaç olduğunun altını çizen Oberholzer, "Dünya için bu gündemleri yaratan insanlara gitmeli ve onları kırmaya çalışmalıyız. Bu uluslararası kuruluşların taraf seçmesinin adil olduğunu düşünmüyorum zira günün sonunda öyle hissediyoruz. Bence herkes sakinleşmeli ve barışçıl bir çözüm bulmaya çalışmalı" cümlelerini dile getirdi."Belki de dünyanın dört bir yanındaki insanlar daha fazla kaykay yapsaydı, daha az çatışma yaşardık" diye Oberholzer açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/lavrov-brics-yeni-uye-kabulune-ara-verdi-1085252672.html

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güney afrika, kaykay, brics, nijniy novgorod, ukrayna, israil, rusya