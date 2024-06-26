Rusya, BRICS Paten Kupası Festivali'ne ev sahipliği yaptı: 'Güç, Doğu'ya kayıyor'
Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer
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Haziran ayı başında Rusya'nın Nijniy Novgorod şehri, 20'den fazla ülkeden en iyi kaykaycıların katıldığı BRICS Skate Cup Spor Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Sputnik etkinlik katılımcıları ile konuştu.
Sputnik'e konuşan Güney Afrikalı kaykaycı Dallas Oberholzer, BRICS'in önemli bir güç olarak ortaya çıktığını ve Doğu'ya doğru bir güç kayması sinyali verdiğini zikretti.
Oberholzer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Diğer BRICS ülkelerindeki arkadaşlarım ve potansiyel iş ortaklarımla bağlantı kurmak harikaydı zira Batı bloğunun ötesinde fırsatlar aramaya oldukça inanan biriyim. Ve BRICS kesinlikle önemli bir oyuncu haline geliyor ve ben de bu yolları takip etmek istiyorum. Çünkü gücün doğuya doğru kaydığına inanıyorum. Batıya giderken tüm yollarımı keşfettim, bu yüzden doğuya gitmek oldukça ferahlatıcı.
Açıklamasında ev sahibi şehrin güzelliğinden, 'büyüleyici' gün batımından ve zengin tarihinden bahseden Oberholzer, kitle iletişim araçlarının tasvir ettiğinin aksine, çoğu kaykaycının Rusya'yı ziyaret etme konusunda hevesli olduğunu vurguladı.
Oberholzer açıklamasında, "Devlet tarafından finanse edilen kapsamlı kaykay etkinlikleri düzenlediğini görmek harika ve bir bakıma diğer ülkelere de ne yapmaları gerektiğini gösteriyor" dedi.
Sanatının gerçek bir hayranı olduğunu vurgulayan Oberholzer, kaykay ile BRICS arasında bir paralellik de kurarak, "Ayrımcı olmayan ve dilin ötesinde olan bu spor, her sporcunun başarısını kucaklıyor ve bloğun da yapması gereken şey bu: her katılımcı ülkenin güçlü yönlerini ele almak" cümlesini kaydetti.
Oberholzer açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İşte bizler dünyanın geri kalanına bunu gösterebiliriz. Çoğu sporun aksine biz rekabetçi değiliz. Birbirimizin başarısını kucaklıyoruz. Dolayısıyla BRICS bloğunun birçok açıdan ele alması gereken şeyin her bir ülkenin başarılarının ve güçlü yanlarının neler olduğu olduğunu düşünüyorum, böylece birlikte daha güçlü olabiliriz.
'İsrail'i neden durdurmuyorlar?'
Spor konusu ile diğer konuların yanı sıra, Rus sporcuların Paris'teki Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir dizi spor etkinliğinden dışlanmasına ilişkin de konuşan Oberholzer, Batı'nın müreffeh bir Rusya'dan korktuğu gerçeğine inandığını vurgulayarak, "Bence Batı, Rusya tarafından tehdit edildiğini hissediyor ve herkes Rusya'nın gelişen bir güç merkezi olduğu ve kimsenin bunu kabul etmek istemediği gerçeğini dışlamaya çalışıyor. Ve şimdi Rusya'ya yükleniyorlar. İsrail'i neden durdurmuyorlar? Şu anda orada olup bitenler Ukrayna'da olup bitenlerden çok daha kötü görünüyor" dedi.
Oberholzer ayrıca Rusların özel askeri operasyondan dönen ya da oraya yeni giden askerlerde de görülebilen 'inanılmaz' iş ahlakını fark ettiğini belirterek şu cümleleri zikretti:
Rusların çok çalışkan olduğu açık. Tabii ki Rus askerlerini savaşa giderken görmek de biraz üzücüydü. Hiç kimsenin hoşuna gitmeyen savaşın gerçekliğini ve kayıplarını görmek birçoğumuz için oldukça üzücüydü. Bunlar, Rusların Batı tarafından finanse edilen bir savaş nedeniyle yaşadıkları gerçekler ve kayıplar. Dolayısıyla tüm bunları görmek beni oldukça üzüyor zira Ruslar iyi insanlar.
Oberholzer, Ukrayna'nın sık sık Rus topraklarında gerçekleştirmeye çalıştığı sivillere yönelik saldırıların 'haksız' olduğunu ve 'hoş karşılanmaması' gerektiğini de sözlerine ekleyerek bu tür saldırıların Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların taraflı olduğunu ve bu sebepten de 'barışı koruyamadığını' cesareti gösteremediğini aktardı.
'Uluslararası kuruluşların taraf seçmesi adil değil'
Açıklamasında 'uyanış çağrısına ihtiyaç olduğunun altını çizen Oberholzer, "Dünya için bu gündemleri yaratan insanlara gitmeli ve onları kırmaya çalışmalıyız. Bu uluslararası kuruluşların taraf seçmesinin adil olduğunu düşünmüyorum zira günün sonunda öyle hissediyoruz. Bence herkes sakinleşmeli ve barışçıl bir çözüm bulmaya çalışmalı" cümlelerini dile getirdi.
"Belki de dünyanın dört bir yanındaki insanlar daha fazla kaykay yapsaydı, daha az çatışma yaşardık" diye Oberholzer açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Kaykay pistinde karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk şey, birbirinize çarpmamak için birbirinizi tanımak ve sonra hangi yönde kayıyorsanız birbirinize saygı duymak ve gereksiz çatışmalardan veya çarpışmalardan kaçınmanın yollarını bulmaktır. Bu da hepimizin hayatlarımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair temel bir hayat dersidir.