https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/lavrov-brics-yeni-uye-kabulune-ara-verdi-1085252672.html

Lavrov: BRICS, yeni üye kabulüne ara verdi

Lavrov: BRICS, yeni üye kabulüne ara verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS ülkelerinin yeni üye kabulüne ara verme kararı aldığını söyledi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T15:55+0300

2024-06-26T15:55+0300

2024-06-26T16:00+0300

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Bir gün önce Belarus Parlamentosu Başkanı Natalya Koçanova ile bir araya gelen Lavrov, yakın zamanda Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS dışişleri bakanları toplantısında, mevcut 10 üyenin ezici bir oy çoğunluğuyla, halihazırda sayıları iki katına çıkan yeni üyelerin ‘sindirilebilmesi’ amacıyla birliğe yeni üye kabulünün ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.Aynı zamanda BRICS'e tam üyelik öncesi aday ülkelerin atması gereken adımlardan oluşan bir protokol hazırlandığına da değinen Rusya Dışişleri Bakanı, “Belaruslu dostlarımızın yanı sıra benzer düşünen diğer bazı ülkeleri de kesinlikle dikkate alarak teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.Daha önce Bloomberg haber ajansı BRICS'in genişlemesinin birliği G7 bloğuna karşı güçlü bir denge unsuru haline getireceğine vurgu yapmış, dev petrol ve gaz üreticilerinin bir araya gelmesinin BRICS'e, doların küresel enerji piyasasındaki hakimiyetine karşı daha ciddi bir meydan okuma alanı yaratma ve ekonomik güçlerini artırma fırsatı vereceğinin altını çizmişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikondet Phalangkun, ülkesinin ekim ayında Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesinde organizasyona katılmayı umduğunu ifade ederken, Malezya Başbakanı Enver İbrahim de ülkesinin çok yakında BRICS'e katılmak için resmi süreci başlatacağını duyurmuştu.İbrahim, BRICS’in genişleme politikası konusunda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile çok verimli bir şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi, Şam'ın Rusya ve Çin öncülüğündeki BRICS grubuna katılmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.Mevcut BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/brics-ulkeleri-sehirler-forumu-icin-turkiye-dahil-21-ulkeden-200-belediye-baskani-kazana-gelecek-1084942877.html

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