https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-anayasa-mahkemesi-baskani-zorkin-ucm-kararlarinin-yasal-dayanagi-yok-1085243882.html

Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin: UCM kararlarının yasal dayanağı yok

Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin: UCM kararlarının yasal dayanağı yok

Sputnik Türkiye

Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya yetkilileri hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin hiçbir yasal... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T12:47+0300

2024-06-26T12:47+0300

2024-06-26T12:47+0300

dünya

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

rusya

rusya anayasa mahkemesi

sergey şoygu

valeriy gerasimov

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Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin’in yazılı açıklamasında, yabancı yargı mercilerinin verdiği kararların uygulanma olasılığını değerlendirmek için bu kararların en azından makul bir yasal dayanağı olması gerektiği kaydedildi.Açıklamasında, “Bu nedenle, örneğin, UCM’nin Rusya’nın bazı yetkilileri hakkında verdiği tutuklama emirleri, açıkça bu tür gerekçelere sahip olmadığından, daha ziyade bilgi gürültüsüdür ve değerlendirilmeye ihtiyaç yok” ifadesine yer veren Anayasa Mahkemesi Başkanı, devletlerarası organların kararlarının Rusya Anayasası ile çelişmesi durumunda, Rusya’da uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, Ön Yargılama Dairesi dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-soygu-ve-gerasimov-icin-yakalama-karari-cikardi-1085206047.html

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uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, rusya anayasa mahkemesi, sergey şoygu, valeriy gerasimov