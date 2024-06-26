https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rusya-anayasa-mahkemesi-baskani-zorkin-ucm-kararlarinin-yasal-dayanagi-yok-1085243882.html
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin: UCM kararlarının yasal dayanağı yok
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin: UCM kararlarının yasal dayanağı yok
Sputnik Türkiye
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya yetkilileri hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin hiçbir yasal... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T12:47+0300
2024-06-26T12:47+0300
2024-06-26T12:47+0300
dünya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
rusya anayasa mahkemesi
sergey şoygu
valeriy gerasimov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085243143_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_c2bb45afbaa7f73c2bef882d57040ac2.jpg
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin’in yazılı açıklamasında, yabancı yargı mercilerinin verdiği kararların uygulanma olasılığını değerlendirmek için bu kararların en azından makul bir yasal dayanağı olması gerektiği kaydedildi.Açıklamasında, “Bu nedenle, örneğin, UCM’nin Rusya’nın bazı yetkilileri hakkında verdiği tutuklama emirleri, açıkça bu tür gerekçelere sahip olmadığından, daha ziyade bilgi gürültüsüdür ve değerlendirilmeye ihtiyaç yok” ifadesine yer veren Anayasa Mahkemesi Başkanı, devletlerarası organların kararlarının Rusya Anayasası ile çelişmesi durumunda, Rusya’da uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, Ön Yargılama Dairesi dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyanin-tanimadigi-uluslararasi-ceza-mahkemesi-soygu-ve-gerasimov-icin-yakalama-karari-cikardi-1085206047.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085243143_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9e4dfb029d1e185cc6aaa3c81333b1b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, rusya anayasa mahkemesi, sergey şoygu, valeriy gerasimov
uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, rusya anayasa mahkemesi, sergey şoygu, valeriy gerasimov
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin: UCM kararlarının yasal dayanağı yok
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Valeriy Zorkin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya yetkilileri hakkında çıkardığı tutuklama emirlerinin hiçbir yasal dayanağı olmadığını ve bilgi gürültüsü olduğunu belirtti.
Rusya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zorkin’in yazılı açıklamasında, yabancı yargı mercilerinin verdiği kararların uygulanma olasılığını değerlendirmek için bu kararların en azından makul bir yasal dayanağı olması gerektiği kaydedildi.
Açıklamasında, “Bu nedenle, örneğin, UCM’nin Rusya’nın bazı yetkilileri hakkında verdiği tutuklama emirleri, açıkça bu tür gerekçelere sahip olmadığından, daha ziyade bilgi gürültüsüdür ve değerlendirilmeye ihtiyaç yok” ifadesine yer veren Anayasa Mahkemesi Başkanı, devletlerarası organların kararlarının Rusya Anayasası ile çelişmesi durumunda, Rusya’da uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, Ön Yargılama Dairesi dün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
UCM, 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukraynalı çocukları Rusya’ya kaçırarak savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydetmişti. Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.
Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.