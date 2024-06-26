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Rus uzman: NATO 80. yıldönümünü görecek kadar ayakta kalamayabilir
Rus uzman: NATO 80. yıldönümünü görecek kadar ayakta kalamayabilir
Sputnik Türkiye
Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreteri görevine atanmasını yorumlayan Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, Rutte’nin Ukrayna’daki çatışmalara... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T22:43+0300
2024-06-26T22:44+0300
görüş
nato
mark rutte
genel sekreter
atama
jens stoltenberg
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Dünya toplumu yeni atanan Rutte’nin liderliğindeki NATO politikasında herhangi bir değişiklik beklemezken Ukrayna'ya askeri yardımın daha da artacağı yönünde yaygın bir görüş söz konusu.Rutte’nin Ukrayna’daki çatışmalara bağlı olarak İttifakın askeri harcamalarını artırmaya çalışacağına, ancak bunun NATO’nun eski mantığı çerçevesinde olacağına dikkat çeken Dudakov, şöyle konuştu:Mark Rutte’nin krizle mücadele genel sekreteri olarak seçilmiş olsa da, yakın gelecekte bir politikacı olarak çok zor günler geçireceğine işaret eden Dudakov, şunları söyledi:İttifakın bir sonraki yıldönümüne kadar ayakta kalabilmesi için mevcut NATO liderliğinin çok çalışması gerektiğine dikkat çeken Dudakov, “NATO bu yıl 75. yıldönümünü kutluyor. Ancak gördüğümüz gibi örgütün koşulları pek de iç açıcı değil. İttifak, Ukrayna’daki savaş ortamında iç çekişmelere saplanmış durumda. İki yıl önce açıklanan, NATO’nun doğu kanadına 300 bin askerin toplanması hedefi henüz yerine getirilmiş değil. Askeri potansiyel tükendi, silah üretimi ise arttırılamıyor. Ukrayna cephesi dağılmaya başladığında ve daha önce ittifakı yıkacağına söz veren (Donald) Trump iktidara geldiğinde ne olacak? Durum, her ne olursa olsun NATO büyük bir sarsılma tehlikesiyle karşı karşıyaymış gibi görünüyor ve İttifak 80. yıldönümünü görebilecek kadar ayakta kalamayabilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/disisleri-bakanligindan-nato-genel-sekreteri-olarak-atanan-rutteye-tebrik-1085244809.html
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nato, mark rutte, genel sekreter, atama, jens stoltenberg
nato, mark rutte, genel sekreter, atama, jens stoltenberg

Rus uzman: NATO 80. yıldönümünü görecek kadar ayakta kalamayabilir

22:43 26.06.2024 (güncellendi: 22:44 26.06.2024)
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreteri görevine atanmasını yorumlayan Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, Rutte’nin Ukrayna’daki çatışmalara bağlı olarak İttifakın askeri harcamalarını artırmaya çalışacağını, ancak bunun NATO’nun eski mantığı çerçevesinde olacağını belirtti.
Dünya toplumu yeni atanan Rutte’nin liderliğindeki NATO politikasında herhangi bir değişiklik beklemezken Ukrayna'ya askeri yardımın daha da artacağı yönünde yaygın bir görüş söz konusu.
Rutte’nin Ukrayna’daki çatışmalara bağlı olarak İttifakın askeri harcamalarını artırmaya çalışacağına, ancak bunun NATO’nun eski mantığı çerçevesinde olacağına dikkat çeken Dudakov, şöyle konuştu:

Eski Hollanda Başbakanı bu görevde AB ülkeleri açısından askeri harcamaların artırılmasından sorumlu olacak. Bu atamaya, NATO ülkelerinin iki yıl sonra nihayet yeni bir genel sekreter seçmiş olması dışında özel bir anlam yüklemezdim. Evet, daha önce Rutte Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ihtiyatlı reveranslar yapıyor gibiydi, ancak tabiri caizse bunun üzerinden zaman geçti ve şimdiki durumda böyle bir şey beklenemez. Önümüzde bağımsız kararlar vermeyecek başka bir ‘konuşan kafa’ var. Örgütün tüm önemli kararlarının kaynağı deniz aşırıdır.

Mark Rutte’nin krizle mücadele genel sekreteri olarak seçilmiş olsa da, yakın gelecekte bir politikacı olarak çok zor günler geçireceğine işaret eden Dudakov, şunları söyledi:

Mesele şu ki Rutte, Stoltenberg’den çok sorunlu bir miras devralıyor, ileride ise Rutte’nin karşısında kulağa abartılı gelse de ittifakın geleceğine dair soru işaretleri oluşturan bir dizi kriz olacak. Dediğim gibi Rutte yakın gelecekte NATO ülkelerini askeri harcamaları artırmaya zorlamak durumunda olacak. Avrupa şu anda büyük bir bütçe krizi yaşıyor. O ayrıca Ukrayna için giderek daha fazla yeni silah arayacak, oysa biz Avrupa’da şu anda ciddi bir hava savunma sistemi sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Ve son olarak daha da önemlisi, 2024 yılı sonunda Rusya’nın taarruzu nedeniyle Ukrayna cephesinin çökme ihtimalinin yüksek olması. Bunu Batılı analistler öngörüyor.

İttifakın bir sonraki yıldönümüne kadar ayakta kalabilmesi için mevcut NATO liderliğinin çok çalışması gerektiğine dikkat çeken Dudakov, “NATO bu yıl 75. yıldönümünü kutluyor. Ancak gördüğümüz gibi örgütün koşulları pek de iç açıcı değil. İttifak, Ukrayna’daki savaş ortamında iç çekişmelere saplanmış durumda. İki yıl önce açıklanan, NATO’nun doğu kanadına 300 bin askerin toplanması hedefi henüz yerine getirilmiş değil. Askeri potansiyel tükendi, silah üretimi ise arttırılamıyor. Ukrayna cephesi dağılmaya başladığında ve daha önce ittifakı yıkacağına söz veren (Donald) Trump iktidara geldiğinde ne olacak? Durum, her ne olursa olsun NATO büyük bir sarsılma tehlikesiyle karşı karşıyaymış gibi görünüyor ve İttifak 80. yıldönümünü görebilecek kadar ayakta kalamayabilir” ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
DÜNYA
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri olarak atanan Rutte'ye tebrik
13:07
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