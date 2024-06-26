https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rus-uzman-nato-80-yildonumunu-gorecek-kadar-ayakta-kalamayabilir-1085267955.html

Rus uzman: NATO 80. yıldönümünü görecek kadar ayakta kalamayabilir

Rus uzman: NATO 80. yıldönümünü görecek kadar ayakta kalamayabilir

Sputnik Türkiye

Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin NATO Genel Sekreteri görevine atanmasını yorumlayan Rus siyaset bilimci Malek Dudakov, Rutte’nin Ukrayna’daki çatışmalara... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T22:43+0300

2024-06-26T22:43+0300

2024-06-26T22:44+0300

görüş

nato

mark rutte

genel sekreter

atama

jens stoltenberg

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Dünya toplumu yeni atanan Rutte’nin liderliğindeki NATO politikasında herhangi bir değişiklik beklemezken Ukrayna'ya askeri yardımın daha da artacağı yönünde yaygın bir görüş söz konusu.Rutte’nin Ukrayna’daki çatışmalara bağlı olarak İttifakın askeri harcamalarını artırmaya çalışacağına, ancak bunun NATO’nun eski mantığı çerçevesinde olacağına dikkat çeken Dudakov, şöyle konuştu:Mark Rutte’nin krizle mücadele genel sekreteri olarak seçilmiş olsa da, yakın gelecekte bir politikacı olarak çok zor günler geçireceğine işaret eden Dudakov, şunları söyledi:İttifakın bir sonraki yıldönümüne kadar ayakta kalabilmesi için mevcut NATO liderliğinin çok çalışması gerektiğine dikkat çeken Dudakov, “NATO bu yıl 75. yıldönümünü kutluyor. Ancak gördüğümüz gibi örgütün koşulları pek de iç açıcı değil. İttifak, Ukrayna’daki savaş ortamında iç çekişmelere saplanmış durumda. İki yıl önce açıklanan, NATO’nun doğu kanadına 300 bin askerin toplanması hedefi henüz yerine getirilmiş değil. Askeri potansiyel tükendi, silah üretimi ise arttırılamıyor. Ukrayna cephesi dağılmaya başladığında ve daha önce ittifakı yıkacağına söz veren (Donald) Trump iktidara geldiğinde ne olacak? Durum, her ne olursa olsun NATO büyük bir sarsılma tehlikesiyle karşı karşıyaymış gibi görünüyor ve İttifak 80. yıldönümünü görebilecek kadar ayakta kalamayabilir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/disisleri-bakanligindan-nato-genel-sekreteri-olarak-atanan-rutteye-tebrik-1085244809.html

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Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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Tatiana Şuvalova https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

nato, mark rutte, genel sekreter, atama, jens stoltenberg