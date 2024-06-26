https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/disisleri-bakanligindan-nato-genel-sekreteri-olarak-atanan-rutteye-tebrik-1085244809.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri olarak atanan Rutte'ye tebrik
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri olarak atanan Rutte'ye tebrik
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:07+0300
2024-06-26T13:07+0300
2024-06-26T13:07+0300
dünya
türkiye
dışişleri bakanlığı
nato
mark rutte
jens stoltenberg
tebrik
tebrik mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi.Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti.Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteden-ilk-aciklama-sabirsizlikla-bekliyorum-1085243504.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, nato, mark rutte, jens stoltenberg, tebrik, tebrik mesajı
türkiye, dışişleri bakanlığı, nato, mark rutte, jens stoltenberg, tebrik, tebrik mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri olarak atanan Rutte'ye tebrik
Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi.
Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti.
Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.