https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/disisleri-bakanligindan-nato-genel-sekreteri-olarak-atanan-rutteye-tebrik-1085244809.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri olarak atanan Rutte'ye tebrik

Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri olarak atanan Rutte'ye tebrik

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi tebrik etti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T13:07+0300

2024-06-26T13:07+0300

2024-06-26T13:07+0300

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dışişleri bakanlığı

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mark rutte

jens stoltenberg

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tebrik mesajı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm müttefiklerin uygun görmesiyle yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Rutte tebrik edildi.Açıklamada, "Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verilmişti.Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteden-ilk-aciklama-sabirsizlikla-bekliyorum-1085243504.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, nato, mark rutte, jens stoltenberg, tebrik, tebrik mesajı