https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rus-uzman-abdli-yetkililer-isledikleri-suclarin-sorumlulugundan-korkuyor-1085226325.html

Rus uzman: ABD'li yetkililer işledikleri suçların sorumluluğundan korkuyor

Rus uzman: ABD'li yetkililer işledikleri suçların sorumluluğundan korkuyor

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Nikolay Kostikin, ABD ve Ukrayna'nın mevcut yönetimlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve işledikleri suçların sorumluluğundan... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T00:16+0300

2024-06-26T00:16+0300

2024-06-26T00:16+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

batı

rusya

kiev

beyaz saray

müzakere

ihtilaf

demokratlar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna müzakereleri için siyasi atmosferin oluşmasını beklediğini ifade etmişti. Fidan, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin seçimlerin tamamlanmasını beklediğini, müzakere sürecine yönelik bir bekleme eğilimi olduğunu vurgulamıştı.Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu uzmanlarından Nikolay Kostikin, ABD’de yönetim değişikliğine ilişkin bekleme eğilimleri ve ABD'nin bir bütün olarak müzakere sürecine ilgi duyup duymadığını Sputnik’e değerlendirdi.Kostikin, ABD'de Ukrayna krizine yönelik farklı yaklaşımların olduğunu, ancak mevcut yönetimin kesinlikle müzakereye ihtiyaç duymadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Mevcut Beyaz Saray yönetiminin iktidarda kalmayı beklediğini ve planlarını Ukrayna ihtilafına göre yaptığını vurgulayan Rus uzman, şöyle devam etti:ABD’nin izlediği ve seçimlerin sonucu ne olursa olsun izlemeye devam edeceği temel hedefin Rusya'yı zayıflatmak olduğunu kaydeden uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rus-uzman-ukraynanin-akibetine-iliskin-karar-kievde-degil-abdde-veriliyor-1085110994.html

ukrayna

batı

rusya

kiev

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2024

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abd, ukrayna, batı, rusya, kiev, beyaz saray, müzakere, ihtilaf, demokratlar, cumhuriyetçiler