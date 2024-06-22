https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rus-uzman-ukraynanin-akibetine-iliskin-karar-kievde-degil-abdde-veriliyor-1085110994.html
Rus uzman: Ukrayna’nın akıbetine ilişkin karar Kiev’de değil ABD’de veriliyor
Rus uzman: Ukrayna’nın akıbetine ilişkin karar Kiev’de değil ABD’de veriliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Rusya’nın Ukrayna konulu ikinci zirveye katılımının Karadeniz Tahıl Girişimi formatında mümkün olduğu yönündeki... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T10:40+0300
2024-06-22T10:40+0300
2024-06-22T10:41+0300
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın Ukrayna konulu ikinci zirveye katılımının Karadeniz Tahıl Girişimi formatına göre mümkün olduğunu belirtti. O zamanlar önce Ukrayna Türkiye ve BM ile, ardından Türkiye ve BM Rusya ile müzakere etmişti.Bu açıklama, Batı’nın Ukrayna’ya Rusya ile temas kurmasına izin verdiği anlamına mı geliyor ve bu müzakere formatı Rusya’nın da ilgisini çekiyor mu?Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde Ukrayna’dan gelen bu tür açıklamalara, ardında Batı’nın önerileri değil de ültimatomları olduğu için inanılmaması gerektiğini söyledi.Leonkov, “Barış müzakereleri ile ilgili girişimler iddialı görünüyor ve tüm dünyayı güya Ukrayna’nın barıştan yana olduğuna ikna etmeyi amaçlıyor, ancak önerinin özünü analiz etmeye başladığınızda, bunun Rusya’nın teslim olması gereken bir ültimatomdan başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Batı’nın Ukrayna ya da NATO üzerinden yaptığı girişimlerin tamamı bu niteliktedir. Ayrıca Ukrayna’da bu tür müzakerelerin yürütülebileceği, hatta diyalog başlatılabileceği hiçbir meşru temsilci kalmadı” diye konuştu.Rus uzman, Ukrayna’nın üst düzey yönetiminin meşru olmadığına, bu nedenle Rusya’nın onlarla diyalog kurmasının uygun olmadığına dikkat çekti:Leonkov, Ukrayna’nın akıbetine ilişkin kararın Kiev’de değil deniz aşırı belirlendiği için Kiev’in açıklamalarına kulak vermenin mantıklı olmadığını vurguladı:Ukrayna krizinin çözümünde birçok şey ABD Başkanı’na bağlı olsa da Amerika’daki başkanlık yönetimlerinin savaştan çıkar sağlayan kuklacılar tarafından yönetildiğine de dikkat çeken Leonkov, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rus-uzman-gaz-merkezi-sayesinde-rusyanin-turkiye-ve-avrupaya-gaz-ihracati-artacak-1085057544.html
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rusya, ukrayna, moskova, kiev, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd, donald trump, aleksey leonkov
rusya, ukrayna, moskova, kiev, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd, donald trump, aleksey leonkov
Rus uzman: Ukrayna’nın akıbetine ilişkin karar Kiev’de değil ABD’de veriliyor
10:40 22.06.2024 (güncellendi: 10:41 22.06.2024)
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Rusya’nın Ukrayna konulu ikinci zirveye katılımının Karadeniz Tahıl Girişimi formatında mümkün olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Ukrayna’dan gelen bu tür açıklamalara, ardında Batı’nın ültimatomları olduğu için inanılmaması gerektiğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın Ukrayna konulu ikinci zirveye katılımının Karadeniz Tahıl Girişimi formatına göre mümkün olduğunu belirtti. O zamanlar önce Ukrayna Türkiye ve BM ile, ardından Türkiye ve BM Rusya ile müzakere etmişti.
Bu açıklama, Batı’nın Ukrayna’ya Rusya ile temas kurmasına izin verdiği anlamına mı geliyor ve bu müzakere formatı Rusya’nın da ilgisini çekiyor mu?
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde Ukrayna’dan gelen bu tür açıklamalara, ardında Batı’nın önerileri değil de ültimatomları olduğu için inanılmaması gerektiğini söyledi.
Leonkov, “Barış müzakereleri ile ilgili girişimler iddialı görünüyor ve tüm dünyayı güya Ukrayna’nın barıştan yana olduğuna ikna etmeyi amaçlıyor, ancak önerinin özünü analiz etmeye başladığınızda, bunun Rusya’nın teslim olması gereken bir ültimatomdan başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Batı’nın Ukrayna ya da NATO üzerinden yaptığı girişimlerin tamamı bu niteliktedir. Ayrıca Ukrayna’da bu tür müzakerelerin yürütülebileceği, hatta diyalog başlatılabileceği hiçbir meşru temsilci kalmadı” diye konuştu.
Rus uzman, Ukrayna’nın üst düzey yönetiminin meşru olmadığına, bu nedenle Rusya’nın onlarla diyalog kurmasının uygun olmadığına dikkat çekti:
Ukrayna Devlet Başkanı meşru değil, başkanlık ofisi meşru değil, açıklamayı yapan Kuleba da meşru değil, orada uyulmaya çalışılan anayasaya göre sadece Yüksek Şura (Parlamento) Başkanı meşrudur. Ancak bu kişi kendi adına herhangi bir girişimde bulunmuyor. Ayrıca şu da net anlaşılmalı, eğer Ukrayna’yı Rusya ile bir tür diyalog kurmaya zorluyorlarsa, Ukrayna’ya silah sağlamazlardı ve Ukrayna’yı seferberlik yaşını bir kez daha düşürmeyi kabul etmeye zorlamazlardı. Şimdi oranın yerli medyasında 21 yaş üstü herkesin savaşa gönderilmesi konusu gündeme getiriliyor.
Leonkov, Ukrayna’nın akıbetine ilişkin kararın Kiev’de değil deniz aşırı belirlendiği için Kiev’in açıklamalarına kulak vermenin mantıklı olmadığını vurguladı:
Olası konferanslarla ilgili çeşitli konuşmalar yapılıyor, fakat onlar mesnetsiz ve dolayısıyla yıkıcıdır. Ancak Çin’in konferans için girişimde bulunma ihtimali var. Hatta Ukrayna’nın Singapur Büyükelçisi Yekaterina Zelenko, Çin’in girişimiyle Kiev’in Ukrayna zirvesine katılabileceğini söylemişti. Ve tüm bu seçeneklere rağmen, Ukrayna’nın akıbetinin, onun (aslında var olmayan) iktidarını temsil edenler tarafından değil, Rusya’ya karşı vekil güçler savaşının emrini verenler tarafından belirlendiği net bir şekilde anlaşılmalı. Bu karar ABD’de alınıyor, ancak onlar medya üzerinden Ukrayna’nın barışçıl müzakerelere ikna edilmesi gerektiğini duyursa da bu resmi bir şey değil. Oysa resmi olarak ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ şeklinde tamamen farklı düşünceler ifade ediyorlar.
Ukrayna krizinin çözümünde birçok şey ABD Başkanı’na bağlı olsa da Amerika’daki başkanlık yönetimlerinin savaştan çıkar sağlayan kuklacılar tarafından yönetildiğine de dikkat çeken Leonkov, şöyle konuştu:
(Eski ABD Başkanı Donald) Trump’ın iktidara geldiğinde 24 saat içinde savaşı durdurabileceğine inanmıyorum çünkü o sadece bir yönetici, bir idarecidir. Çünkü gerçek şu ki, Trump ve Biden’ın arkasında, Rusya’nın kendilerine meydan okuduğuna ve bunun bedelini ödemesi gerektiğine inanan bambaşka güçler var. Bu nedenle onlar Rusya’nın güya ortadan kalkması, Ukrayna’nın nükleer bir güce karşı savaşı kazanması yönündeki isteklerini bazı politikacılar üzerinden dile getiriyor. Ültimatom niteliğindeki öneri tam da başkanlık idarelerini kontrol eden gölge kuklacılardan geliyor ve başkanın kim olacağı önemli değil. Trump başkan olursa, aynen bu düşünceleri dile getirecek. Ama eğer sözüm ona ‘derin devlete’ aykırı olarak yapıcı bir şey yapmaya çalışırsa, o zaman akla gelebilecek her şey olabilir, zira Amerika tarihinde başkanların başına çeşitli olaylar gelmiştir.