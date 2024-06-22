https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/rus-uzman-ukraynanin-akibetine-iliskin-karar-kievde-degil-abdde-veriliyor-1085110994.html

Rus uzman: Ukrayna’nın akıbetine ilişkin karar Kiev’de değil ABD’de veriliyor

Rus uzman: Ukrayna’nın akıbetine ilişkin karar Kiev’de değil ABD’de veriliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Rusya’nın Ukrayna konulu ikinci zirveye katılımının Karadeniz Tahıl Girişimi formatında mümkün olduğu yönündeki... 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T10:40+0300

2024-06-22T10:40+0300

2024-06-22T10:41+0300

görüş

rusya

ukrayna

moskova

kiev

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

abd

donald trump

aleksey leonkov

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın Ukrayna konulu ikinci zirveye katılımının Karadeniz Tahıl Girişimi formatına göre mümkün olduğunu belirtti. O zamanlar önce Ukrayna Türkiye ve BM ile, ardından Türkiye ve BM Rusya ile müzakere etmişti.Bu açıklama, Batı’nın Ukrayna’ya Rusya ile temas kurmasına izin verdiği anlamına mı geliyor ve bu müzakere formatı Rusya’nın da ilgisini çekiyor mu?Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde Ukrayna’dan gelen bu tür açıklamalara, ardında Batı’nın önerileri değil de ültimatomları olduğu için inanılmaması gerektiğini söyledi.Leonkov, “Barış müzakereleri ile ilgili girişimler iddialı görünüyor ve tüm dünyayı güya Ukrayna’nın barıştan yana olduğuna ikna etmeyi amaçlıyor, ancak önerinin özünü analiz etmeye başladığınızda, bunun Rusya’nın teslim olması gereken bir ültimatomdan başka bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Batı’nın Ukrayna ya da NATO üzerinden yaptığı girişimlerin tamamı bu niteliktedir. Ayrıca Ukrayna’da bu tür müzakerelerin yürütülebileceği, hatta diyalog başlatılabileceği hiçbir meşru temsilci kalmadı” diye konuştu.Rus uzman, Ukrayna’nın üst düzey yönetiminin meşru olmadığına, bu nedenle Rusya’nın onlarla diyalog kurmasının uygun olmadığına dikkat çekti:Leonkov, Ukrayna’nın akıbetine ilişkin kararın Kiev’de değil deniz aşırı belirlendiği için Kiev’in açıklamalarına kulak vermenin mantıklı olmadığını vurguladı:Ukrayna krizinin çözümünde birçok şey ABD Başkanı’na bağlı olsa da Amerika’daki başkanlık yönetimlerinin savaştan çıkar sağlayan kuklacılar tarafından yönetildiğine de dikkat çeken Leonkov, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rus-uzman-gaz-merkezi-sayesinde-rusyanin-turkiye-ve-avrupaya-gaz-ihracati-artacak-1085057544.html

rusya

ukrayna

moskova

kiev

abd

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rusya, ukrayna, moskova, kiev, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd, donald trump, aleksey leonkov