https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rafa-silva-besiktas-icin-istanbulda-1085231407.html

Rafa Silva Beşiktaş için İstanbul'da

Rafa Silva Beşiktaş için İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekizli futbolcu Rafa Silva, İstanbul'a geldi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T07:33+0300

2024-06-26T07:33+0300

2024-06-26T07:42+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

rafa silva

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Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile birlikte Portekiz'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, çok sayıda taraftar karşıladı.Beşiktaş forması giyerek havalimanından çıkan Rafa Silva, Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel'le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Taraftarlara kendisini karşıladıkları için teşekkür eden Portekizli futbolcu, "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." açıklamasını yaptı.Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Portekiz'in yıldız isimlerinden Rafa Silva'yı uzun süren görüşmelerin ardından İstanbul'a getirdiklerinin altını çizerken, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise transferlerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Hayırlı olsun. Bugünler daha kötü günlerimiz, daha iyi günler göreceğiz. Hep beraber burada daha çok buluşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından taraftarlarla bir araya gelen Rafa Silva, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.Rafa Silva kimdir?Rafa Silva 17 Mayıs 1993 yılında Portekiz’in Forte da Casa bölgesinde dünyaya geldi.Forvet arkası oyuncusu ayrıca sağ kanat ve sol kanat gibi bölgelerde forma giyebiliyor. 2016-2017 sezonunda 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga’dan Benfica’ya transfer olan oyuncu bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik katkı verdi.Oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonası , UEFA Uluslar Ligi, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası kazandı.Son 8 yılı ülkesinde Benfica'da geçiren Rafa Silva, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 22 gol atıp 15 kez de gol pası verdi.Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan ve daha sonra Braga ile Benfica'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa Portekiz dışında bir ülkede forma giyecek.

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