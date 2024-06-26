https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/montelladan-sure-aciklamasi-arda-guler-cekya-macinda-sahada-olacak-mi-1085230640.html

Montella'dan süre açıklaması: Arda Güler, Çekya maçında sahada olacak mı?

Montella'dan süre açıklaması: Arda Güler, Çekya maçında sahada olacak mı?

Sputnik Türkiye

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'in... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T06:57+0300

2024-06-26T06:57+0300

2024-06-26T06:57+0300

spor

arda güler

vincenzo montella

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

a milli futbol takımı

futbol

euro 2024

euro 2024

euro 2024

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EURO 2024’e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Ay-yıldızlılar, Portekiz’e 3-0 mağlup olarak ağır yenilgi aldı. Montella’nın kadro tercihleri sıkça tartışılırken gözler Çekya mücadelesine çevrildi. A Milli Takım grubunu ilk iki sırada tamamlaması durumunda adını üst tura yazdırırken olası mağlubiyet durumunda ise en iyi grup üçüncüsü olabilmek için diğer karşılaşmaların sonuçlarını bekleyecek. A Milli Takım, Çekya karşısında galip gelmesi durumunda D Grubunu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşecek. Milliler, en iyi dört üçüncü arasına girmesi durumunda ise B Grubu veya C Grubu’nun lideri olan İspanya veya İngiltere son 16 turunda karşılaşacak. Milli Takım’da kritik mücadele öncesinde Orkun Kökçü ve Mert Günok’un sakatlıkları bulunuyor. Portekiz karşısında cezalı durumuna düşen Abdülkerim Bardakcı ise karşılaşmada forma giyemeyecek. 'Arda, çok uzun süre alabilecek durumda değil'Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı.İtalyan teknik adam, Arda Güler'le idmanda yaşadığı bir anla ilgili sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında, şöyle konuştu:Çekya - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 için sahaya çıkıyor. F Grubu’nda oynadığı Gürcistan mücadelesini 3-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Portekiz karşısında ise sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım’ın sıradaki rakibi ise Çekya oldu.Türkiye’nin rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak.Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda bugün saat 22:00’de başlayacak.Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden mücadeleyi takip edebilecek.

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çekya - türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? euro 2024 çekya - türkiye maçı hangi kanalda? ( avrupa futbol şampiyonası)