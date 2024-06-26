https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/prof-dr-naci-gorurden-bingol-depremi-sonrasi-uyari-o-bolge-problemli-1085240366.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 'O bölge problemli'
Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 'O bölge problemli'
Sputnik Türkiye
Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Karlıova-Erzincan (KAF) ve... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T11:51+0300
2024-06-26T11:51+0300
2024-06-26T11:51+0300
türkiye
naci görür
deprem
bingöl
göynük
erzincan
karlıova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074267942_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_a17c4a7d33bffe9bcf78e27cd0f01c53.jpg
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş ve depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.'O bölge problemli'Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıda bulundu. Görür hesabında yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bingolde-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1085232036.html
türkiye
bingöl
göynük
erzincan
karlıova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074267942_97:0:697:450_1920x0_80_0_0_a99ca434c0e4c661ad47babeec0acae9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
naci görür, deprem, bingöl, göynük, erzincan, karlıova
naci görür, deprem, bingöl, göynük, erzincan, karlıova
Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 'O bölge problemli'
Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arasındaki bölgenin sorunlu olduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş ve depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıda bulundu.
Görür hesabında yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:
Karlıova-Bingöl’de 4.0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil.