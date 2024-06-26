https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/prof-dr-naci-gorurden-bingol-depremi-sonrasi-uyari-o-bolge-problemli-1085240366.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 'O bölge problemli'

Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 'O bölge problemli'

Sputnik Türkiye

Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Karlıova-Erzincan (KAF) ve... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T11:51+0300

2024-06-26T11:51+0300

2024-06-26T11:51+0300

türkiye

naci görür

deprem

bingöl

göynük

erzincan

karlıova

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmiş ve depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti.'O bölge problemli'Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyarıda bulundu. Görür hesabında yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bingolde-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1085232036.html

türkiye

bingöl

göynük

erzincan

karlıova

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naci görür, deprem, bingöl, göynük, erzincan, karlıova