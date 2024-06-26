https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bingolde-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1085232036.html
Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi
Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T08:01+0300
2024-06-26T08:01+0300
2024-06-26T08:06+0300
türkiye
son dakika
deprem
bingöl
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisadaki-48lik-deprem-aninda-kaydedilen-ses-ortaya-cikti-1085201033.html
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Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi
08:01 26.06.2024 (güncellendi: 08:06 26.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.