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Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi
Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T08:01+0300
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi

08:01 26.06.2024 (güncellendi: 08:06 26.06.2024)
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© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Manisa'daki 4.8'lik deprem anında kaydedilen ses ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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