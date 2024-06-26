https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bingolde-deprem-cevre-illerden-de-hissedildi-1085232036.html

Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi

Bingöl'de deprem: Çevre illerden de hissedildi

Sputnik Türkiye

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T08:01+0300

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türkiye

son dakika

deprem

bingöl

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/manisadaki-48lik-deprem-aninda-kaydedilen-ses-ortaya-cikti-1085201033.html

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