https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/prof-dr-ahmet-ercandan-deprem-aciklamasi-7-yerin-ismini-sayarak-uyardi-1085268971.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: 7 yerin ismini sayarak uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: 7 yerin ismini sayarak uyardı
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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karlıova’da yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Türkiye'de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova'da... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T23:36+0300
2024-06-26T23:36+0300
2024-06-26T23:36+0300
türkiye
deprem
deprem
bingöl
erzincan
denizli
fethiye
akyazı
kahramanmaraş
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Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından açıklama Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bölgeye ilişkin uyarı geldi.Sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, bölgedeki deprem ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulamak için şu ifadeleri kullandı:Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/prof-dr-ahmet-ercan--il-il-ilce-ilce-sayip-75luk-deprem-uyarisi-yapti-1084368323.html
türkiye
bingöl
erzincan
denizli
fethiye
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deprem, deprem, bingöl, erzincan, denizli, fethiye, akyazı, kahramanmaraş, çukurova
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: 7 yerin ismini sayarak uyardı
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karlıova’da yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Türkiye'de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova'da, Erzincan'da, Denizli'de, Fethiye'de, Akyazı'da, Kahramanmaraş'ta, Çukurova'da deprem olur" ifadelerini kullandı.
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından açıklama Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bölgeye ilişkin uyarı geldi.
Sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, bölgedeki deprem ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulamak için şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova'da, Erzincan'da, Denizli'de, Fethiye'de, Akyazı'da, Kahramanmaraş'ta, Çukurova'da deprem olur.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti