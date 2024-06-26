https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/prof-dr-ahmet-ercandan-deprem-aciklamasi-7-yerin-ismini-sayarak-uyardi-1085268971.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: 7 yerin ismini sayarak uyardı

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması: 7 yerin ismini sayarak uyardı

Sputnik Türkiye

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Karlıova’da yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Türkiye'de hiç bir yerde deprem olmasa, Karlıova'da... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T23:36+0300

2024-06-26T23:36+0300

2024-06-26T23:36+0300

türkiye

deprem

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bingöl

erzincan

denizli

fethiye

akyazı

kahramanmaraş

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Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından açıklama Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bölgeye ilişkin uyarı geldi.Sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Ercan, bölgedeki deprem ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulamak için şu ifadeleri kullandı:Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/prof-dr-ahmet-ercan--il-il-ilce-ilce-sayip-75luk-deprem-uyarisi-yapti-1084368323.html

türkiye

bingöl

erzincan

denizli

fethiye

akyazı

kahramanmaraş

çukurova

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deprem, deprem, bingöl, erzincan, denizli, fethiye, akyazı, kahramanmaraş, çukurova