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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/prof-dr-ahmet-ercan--il-il-ilce-ilce-sayip-75luk-deprem-uyarisi-yapti-1084368323.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan il il, ilçe ilçe sayıp 7.5'luk deprem uyarısı yaptı
Prof. Dr. Ahmet Ercan il il, ilçe ilçe sayıp 7.5'luk deprem uyarısı yaptı
Sputnik Türkiye
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, söz konusu kırığın 6 ve 7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
kuzey anadolu
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
deprem
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Deprem bilimciler, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili her gün yeni uyarılarda bulunuyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Fayı’nın 7.5'luk depremler üreteceğine dikkati çekti.Kuzey Anadolu Fayı’nın uzandığı bölgeleri vurgulayan Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor. Depremler yeri evrimleştirir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-10-yil-icinde-olabilir-1084170082.html
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), deprem, deprem
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), deprem, deprem

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il, ilçe ilçe sayıp 7.5'luk deprem uyarısı yaptı

00:15 31.05.2024
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA
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Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, söz konusu kırığın 6 ve 7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.
Deprem bilimciler, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili her gün yeni uyarılarda bulunuyor.
Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Fayı’nın 7.5'luk depremler üreteceğine dikkati çekti.
Kuzey Anadolu Fayı’nın uzandığı bölgeleri vurgulayan Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor. Depremler yeri evrimleştirir” dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
Ahmet Ercan'dan deprem uyarısı: 10 yıl içinde olabilir
24 Mayıs, 15:06
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