https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/prof-dr-ahmet-ercan--il-il-ilce-ilce-sayip-75luk-deprem-uyarisi-yapti-1084368323.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il, ilçe ilçe sayıp 7.5'luk deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Ahmet Ercan il il, ilçe ilçe sayıp 7.5'luk deprem uyarısı yaptı

Sputnik Türkiye

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu Fay hattına dikkat çekerek, söz konusu kırığın 6 ve 7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T00:15+0300

2024-05-31T00:15+0300

2024-05-31T00:15+0300

türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

deprem

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

Deprem bilimciler, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili her gün yeni uyarılarda bulunuyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Anadolu Fayı’nın 7.5'luk depremler üreteceğine dikkati çekti.Kuzey Anadolu Fayı’nın uzandığı bölgeleri vurgulayan Ercan, “Kuzey Anadolu Kırığı M6-M7,5'luk depremlerle kükreyerek kuzeyde; İstanbul önünde 1000 metrelik derin çukurlar açarken, ortada; Kapıdağ Yarımadasını koparıyor, güneyde; Karasu, Bursa, Altınoluk üzerinden Ege'ye yeni bir boğaz açıyor. Depremler yeri evrimleştirir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ahmet-ercandan-deprem-uyarisi-10-yil-icinde-olabilir-1084170082.html

türkiye

kuzey anadolu

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet ercan, övgün ahmet ercan, kuzey anadolu, kuzey anadolu fay hattı (kaf), deprem, deprem