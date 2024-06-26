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Nijerya'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi
Nijerya'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi
Sputnik Türkiye
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 53 kişinin ölümüne sebep olan kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ülkede patlak veren kolera salgını nedeniyle bir risk değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.İdris, yapılan değerlendirmenin sonucunda Nijerya'nın "Yüksek Riskli" ülke olarak belirlendiğini kaydederek, bu nedenle kolera nedeniyle ülkede "ulusal sağlık acil durumu" ilan edildiğini bildirdi.NCDC'nin salgını önlemek için çalışmalara başladığını aktaran İdris, bölgelerde sağlık tesisleri kurulduğunu ve tıbbi malzemelerin gerekli yerlere sevk edildiğini ifade etti.NCDC, ocaktan bu yana Nijerya'nın 31 eyaletinde 1528 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti."Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
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nijerya, batı afrika, afrika, kolera, ulusal acil durum, ulusal acil durum ilanı
nijerya, batı afrika, afrika, kolera, ulusal acil durum, ulusal acil durum ilanı

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi

13:26 26.06.2024
© AFP 2023Nijerya - Ebola Virüsü
Nijerya - Ebola Virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 53 kişinin ölümüne sebep olan kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edildi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ülkede patlak veren kolera salgını nedeniyle bir risk değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.
İdris, yapılan değerlendirmenin sonucunda Nijerya'nın "Yüksek Riskli" ülke olarak belirlendiğini kaydederek, bu nedenle kolera nedeniyle ülkede "ulusal sağlık acil durumu" ilan edildiğini bildirdi.
NCDC'nin salgını önlemek için çalışmalara başladığını aktaran İdris, bölgelerde sağlık tesisleri kurulduğunu ve tıbbi malzemelerin gerekli yerlere sevk edildiğini ifade etti.
NCDC, ocaktan bu yana Nijerya'nın 31 eyaletinde 1528 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
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