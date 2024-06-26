https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/dunya-saglik-orgutu-acikladi-her-yil-alkol-kullanimi-nedeniyle-26-milyon-kisi-oluyor-1085239768.html

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 'Her yıl alkol kullanımı nedeniyle 2.6 milyon kişi ölüyor'

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: 'Her yıl alkol kullanımı nedeniyle 2.6 milyon kişi ölüyor'

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, alkol kullanımı nedeniyle yılda 2.6 milyon kişi hayatını kaybettiği açıklandı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T11:42+0300

2024-06-26T11:42+0300

2024-06-26T11:42+0300

yaşam

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

alkol

avrupa

afrika

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol ve madde kullanımına ilişkin 2019 verilerine dayanan bir rapor yayımladı. Rapor, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin alkol veya madde kullanım bozukluğu yaşadığını, bunlardan 209 bininin ise alkol bağımlısı olduğunu ortaya koydu. Raporda, yılda 2.6 milyon ölümün alkol tüketiminden kaynaklandığı, bunun tüm ölümlerin yüzde 4.7'sini oluşturduğu belirtildi. Alkole bağlı ölüm oranlarında 2010'dan bu yana bir miktar azalma görülmesine rağmen ölüm sayısının kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğu, en yüksek oranların ise Avrupa ve Afrika’da kaydedildiği ifade edildi.Litre başına alkol tüketiminden kaynaklı ölüm oranlarının düşük gelirli ülkelerde en yüksek, yüksek gelirli ülkelerde ise en düşük olduğu kaydedilen rapora göre alkole bağlı ölümlerden 474 bini kalp ve damar hastalıklarından, 401 bini kanserden olmak üzere, 1.6 milyonu bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklandı. Yaklaşık 724 bin ölüm ise trafik kazaları, kendine zarar verme ve kişilerarası şiddet gibi yaralanmalar nedeniyle gerçekleşirken, 284 bin ölüm ise bulaşıcı hastalıklara bağlı olarak meydana geldi.'Madde kullanımı her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanıyor'Raporda alkol ve uyuşturucu tüketiminin azaltılması, kullanım bozuklukları için tedaviye erişimin arttırılmasına yönelik eylemlerin küresel çapta hızlandırılması gerektiğine dikkat çekildi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Madde kullanımı bireysel sağlığa ciddi zararlar veriyor, kronik hastalıklar ve psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor ve trajik bir şekilde her yıl milyonlarca önlenebilir ölümle sonuçlanıyor. Daha sağlıklı ve daha eşitlikçi bir toplum inşa etmek için acilen alkol tüketiminin olumsuz sağlık ve sosyal sonuçlarını azaltacak, madde kullanım bozukluklarının tedavisini erişilebilir ve ekonomik hale getirecek cesur eylemler gerçekleştirmeliyiz” dedi.

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, alkol, avrupa, afrika