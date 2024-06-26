https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteden-ilk-aciklama-sabirsizlikla-bekliyorum-1085243504.html

NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte'den ilk açıklama: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte'den ilk açıklama: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür ederek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T12:43+0300

2024-06-26T12:43+0300

2024-06-26T12:43+0300

dünya

nato

mark rutte

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

kutlama

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Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur" ifadesini kullandı.İttifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte şu cümleleri kaydetti:Stoltenberg kutladıMevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum" mesajını paylaştı.Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum" değerlendirmesini yaptı.NATO, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığını, görevi 1 Ekim'de Stoltenberg'den devralacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-yeni-genel-sekreterini-onayladi-1085239253.html

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nato, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, kutlama