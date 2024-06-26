https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/natonun-yeni-genel-sekreteri-rutteden-ilk-aciklama-sabirsizlikla-bekliyorum-1085243504.html
NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte'den ilk açıklama: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte'den ilk açıklama: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür ederek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T12:43+0300
2024-06-26T12:43+0300
2024-06-26T12:43+0300
dünya
nato
mark rutte
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
kutlama
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Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur" ifadesini kullandı.İttifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte şu cümleleri kaydetti:Stoltenberg kutladıMevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum" mesajını paylaştı.Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum" değerlendirmesini yaptı.NATO, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığını, görevi 1 Ekim'de Stoltenberg'den devralacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/nato-yeni-genel-sekreterini-onayladi-1085239253.html
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nato, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, kutlama
nato, mark rutte, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, kutlama
NATO'nun yeni genel sekreteri Rutte'den ilk açıklama: 'Sabırsızlıkla bekliyorum'
NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kendisini destekleyen müttefiklerine teşekkür ederek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur" ifadesini kullandı.
İttifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte şu cümleleri kaydetti:
Bu organizasyona liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere minnettarım. Son 10 yıldır NATO'ya olağanüstü liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Jens Stoltenberg'in halefi olarak ekim ayında büyük bir gayretle bu görevi üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum" mesajını paylaştı.
Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum" değerlendirmesini yaptı.
NATO, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığını, görevi 1 Ekim'de Stoltenberg'den devralacağını duyurmuştu.