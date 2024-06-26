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Moskova’yı gazeteciliği öldürmekle suçlayan Washington’a cevap: ‘Küstahlık mı, aptallık mı?’
Moskova’yı gazeteciliği öldürmekle suçlayan Washington’a cevap: ‘Küstahlık mı, aptallık mı?’
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’da Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen medya kuruluşlarına yayın yasağı getirmesinin “gazeteciliği... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından, ABD’li mevkidaşı Matthew Miller’in, Rusya’nın AB’nin aralarında Agence France-Presse, Politico, La Stampa, La Repubblica, El Pais, El Mundo ve Der Spiegel’in de yer aldığı 81 medya kuruluşuna yasak getirmesinin “Rusya hükümetinin gazeteciliği cezalandırdığının bir işareti” olarak nitelendirdiği açıklamasını değerlendirdi.“Nedir bu? Küstahlık mı, aptallık mı, yoksa her ikisinin de ‘liberal demokrasi’ dedikleri tanım altında birleşmesi mi?” diye soran Zaharova, Rusya’nın aldığı tedbirin bir misilleme olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Rusya’da AB’nin 81 medya kuruluşunun yasaklanmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Bunun, Rusya hükümetinin gazeteciliği cezalandırdığının yeni bir işareti. Çünkü Rus halkının gerçekleri duymasından korkuyorlar. Rusya hükümetinin ülke içindeki eylemleri, kendi halkına baskı uygulaması, komşu ülkenin topraklarını istila ve işgal etmesi hakkındaki gerçekleri duymasından korkuyorlar. Bir süredir gazeteciliği nasıl cezalandırdıklarını izliyoruz ve ne yazık ki bu devam ediyor” demişti.Daha önce Rusya'ya karşı 14'üncü yeni yaptırım paketini sunan Avrupa Birliği, aralarında RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta’nın yer aldığı bazı Rus medya kuruluşlarına yayın yasağı getirmişti. Buna misilleme olarak Rusya, AB’nin 81 medya kuruluşuna yasak getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/rusyadan-abnin-81-basin-kurulusuna-misilleme-yaptirimi-1085207652.html
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rusya, avrupa birliği, yaptırım, misilleme, abd, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, matthew miller, gazetecilik
rusya, avrupa birliği, yaptırım, misilleme, abd, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, matthew miller, gazetecilik

Moskova’yı gazeteciliği öldürmekle suçlayan Washington’a cevap: ‘Küstahlık mı, aptallık mı?’

10:18 26.06.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’da Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen medya kuruluşlarına yayın yasağı getirmesinin “gazeteciliği cezalandırmak” değil, AB’nin Rus medya kuruluşlarına yönelik benzer adım atmasına karşı misilleme olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından, ABD’li mevkidaşı Matthew Miller’in, Rusya’nın AB’nin aralarında Agence France-Presse, Politico, La Stampa, La Repubblica, El Pais, El Mundo ve Der Spiegel’in de yer aldığı 81 medya kuruluşuna yasak getirmesinin “Rusya hükümetinin gazeteciliği cezalandırdığının bir işareti” olarak nitelendirdiği açıklamasını değerlendirdi.
Nedir bu? Küstahlık mı, aptallık mı, yoksa her ikisinin de ‘liberal demokrasi’ dedikleri tanım altında birleşmesi mi?” diye soran Zaharova, Rusya’nın aldığı tedbirin bir misilleme olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tedbirler, AB’de Rus medyasının yasaklanmasıyla ilgilidir. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı yine her konuda Rusya’yı suçluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Rusya’da AB’nin 81 medya kuruluşunun yasaklanmasıyla ilgili bir soru üzerine, “Bunun, Rusya hükümetinin gazeteciliği cezalandırdığının yeni bir işareti. Çünkü Rus halkının gerçekleri duymasından korkuyorlar. Rusya hükümetinin ülke içindeki eylemleri, kendi halkına baskı uygulaması, komşu ülkenin topraklarını istila ve işgal etmesi hakkındaki gerçekleri duymasından korkuyorlar. Bir süredir gazeteciliği nasıl cezalandırdıklarını izliyoruz ve ne yazık ki bu devam ediyor” demişti.
Daha önce Rusya'ya karşı 14'üncü yeni yaptırım paketini sunan Avrupa Birliği, aralarında RIA Novosti, İzvestiya, Rossiyskaya Gazeta’nın yer aldığı bazı Rus medya kuruluşlarına yayın yasağı getirmişti. Buna misilleme olarak Rusya, AB’nin 81 medya kuruluşuna yasak getirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
DÜNYA
Rusya'dan AB'nin 81 basın kuruluşuna misilleme yaptırımı
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