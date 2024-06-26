https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-takim-son-16-turu-icin-sahaya-cikiyor-muhtemel-11de-kimler-var-1085240249.html

Milli Takım son 16 turu için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'de kimler var?

Milli Takım son 16 turu için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Montella'nın sahaya sürmeyi... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T12:46+0300

2024-06-26T12:46+0300

2024-06-26T12:46+0300

spor

a milli futbol takımı

türkiye a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

vincenzo montella

arda güler

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085243675_0:84:2048:1236_1920x0_80_0_0_c3e230ff7cb68e0492bb09adbf8075f0.jpg

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı son 16 turuna yükselebilmek için Çekya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?Çekya-Türkiye milli maçı saat kaçta?A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak.Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın şu muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor;Altay; Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Yusuf, Kerem ve KenanMaça Rumen hakemTürkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.Grup ikinciliği için 1 puan yeterliA Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/montella-adil-olmayan-elestiriler-var-bu-bizi-eglendiriyor-ve-motive-ediyor-1085224179.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çekya-türkiye milli maçı ne zaman, çekya-türkiye maçı saat kaçta, çekya-türkiye maçı hangi kanal,türkiye maçı hangi kanal,euro 2024 günün maçları,türkiye maçı ne zaman