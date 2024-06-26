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Milli Takım son 16 turu için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'de kimler var?
Milli Takım son 16 turu için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Montella'nın sahaya sürmeyi... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı son 16 turuna yükselebilmek için Çekya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?Çekya-Türkiye milli maçı saat kaçta?A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak.Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.Muhtemel 11'de kimler var?Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın şu muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor;Altay; Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Yusuf, Kerem ve KenanMaça Rumen hakemTürkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.Grup ikinciliği için 1 puan yeterliA Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
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Milli Takım son 16 turu için sahaya çıkıyor: Muhtemel 11'de kimler var?

12:46 26.06.2024
© AA / Emin SansarMilli Takım
Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AA / Emin Sansar
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Montella'nın sahaya sürmeyi planladığı Milli Takım'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü ve son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımı son 16 turuna yükselebilmek için Çekya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Peki, Çekya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Çekya-Türkiye milli maçı saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak.

Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'de kimler var?

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın şu muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor;

Altay; Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Yusuf, Kerem ve Kenan

Maça Rumen hakem

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Grup ikinciliği için 1 puan yeterli

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella (fotoğrafta), karşılaşmanın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile katıldı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
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