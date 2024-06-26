Erdoğan: Muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır
12:04 26.06.2024 (güncellendi: 12:39 26.06.2024)
© AA / Utku UçrakErdoğan, AK Parti grup toplantısında
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor:
Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz
Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum
Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz
85 milyonun kenetlendiği Portekiz maçı sonrasında milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri masum değil
Diyarbakır Mardin arasında çıkan anız yangını hepimizin yüreğini yakmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları yangına müdahale noktasında gereken neyse yapılmıştr. Yangının çıkış nedenleri ortaya konacaktır. Bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a havale ediyoruz. Bir avuç kefen hırsızı selden kütük kapma yarışına giriyor. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır.
A Milli Takımımız Çekya karşısında inşallah tarihi bir zafere imza atacak. Aslanlarımıza başarılar
AK Parti asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi. Eserlerimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın kökenine yaşam tarzına bakmadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyasetiyle ayrıştırmayla değil bütünleştirmeye milletimizden ilgi gördük.
Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir
İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz
İadeiziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Biz 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. Bu 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini artık bıraksın istiyoruz. Diyaloğa şans tanıma arzumuz Cumhur İttifakı'na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Edepli olmamız edepsizliği göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar.
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır
Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz.
Önümüzdeki aylarda enflasyonun ateşi düşecek