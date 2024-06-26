https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/merkez-bankasindan-2-sirkete-faaliyet-izni-1085233263.html

Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni

Merkez Bankası'ndan 2 şirkete faaliyet izni

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu, SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ise elektronik para... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T09:01+0300

2024-06-26T09:01+0300

2024-06-26T09:01+0300

türkiye

merkez bankası

şirket

faaliyet

izin

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TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Qnbpay Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmeti sunacak.SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ ise elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.İlgili kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/merkez-bankasinin-rezervlerinde-yeni-rekor-1085221245.html

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merkez bankası, şirket, faaliyet, izin