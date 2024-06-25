https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/merkez-bankasinin-rezervlerinde-yeni-rekor-1085221245.html
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez'in rezervleri 146.3 milyar dolara çıktı. Böylece rezervler tüm zamanların rekorunu... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T20:30+0300
2024-06-25T20:30+0300
2024-06-25T20:37+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
rezerv
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Hürriyet'in aktardığına göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Böylece Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyon dolar yükselmiş oldu. Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü. Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-gozu-3-temmuzda-ne-oranda-zam-bekleniyor-1085189677.html
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merkez bankası rezervi,merkez bankasında ne kadar rezerv var,merkez bankasında ne kadar altın var, merkez bankasındaki rekor
merkez bankası rezervi,merkez bankasında ne kadar rezerv var,merkez bankasında ne kadar altın var, merkez bankasındaki rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor
20:30 25.06.2024 (güncellendi: 20:37 25.06.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez'in rezervleri 146.3 milyar dolara çıktı. Böylece rezervler tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı.
Hürriyet'in aktardığına
göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri
146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Böylece Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyon dolar yükselmiş oldu.
Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü.
Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.