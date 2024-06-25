https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/merkez-bankasinin-rezervlerinde-yeni-rekor-1085221245.html

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez'in rezervleri 146.3 milyar dolara çıktı. Böylece rezervler tüm zamanların rekorunu... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T20:30+0300

2024-06-25T20:30+0300

2024-06-25T20:37+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

rezerv

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Hürriyet'in aktardığına göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Böylece Merkez Bankası'nın rezervleri 150 milyon dolar yükselmiş oldu. Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü. Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/milyonlarca-memur-ve-emeklinin-gozu-3-temmuzda-ne-oranda-zam-bekleniyor-1085189677.html

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