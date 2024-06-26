https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/macgregor-turkiyenin-brics-ilgisi-abdnin-rusyayi-degil-kendini-izole-ettigini-gosteriyor-1085233059.html

Macgregor: Türkiye’nin BRICS ilgisi, ABD’nin Rusya’yı değil kendini izole ettiğini gösteriyor

Macgregor: Türkiye’nin BRICS ilgisi, ABD’nin Rusya’yı değil kendini izole ettiğini gösteriyor

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Türkiye’nin Rusya ve Çin’le ortaklığa ilgi duymasının ABD’nin bu ülkeleri değil... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T08:49+0300

2024-06-26T08:49+0300

2024-06-26T08:45+0300

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hakan fidan

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ABD’li askeri uzman ve siyasi yorumcu Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika’nın Rusya’yı izole etmeye yönelik nafile çabaları, Moskova’yı değil Washington’u izole etti. Küresel Güney’in kalkınmakta olan ülkeleri, yaptırım sürüsüne katılmak yerine Moskova ve Pekin’le ekonomik bağlarını güçlendiriyor. Eski NATO müttefikimiz Türkiye şimdi muhtemelen BRICS’e katılacak” diye yazdı.Macgregor, Washington’daki elitlere derhal uyanmaları ve dikkatlerini ABD’nin uluslararası sahnedeki izolasyonuna çekmeleri çağrısında bulundu.Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin’de yaptığı görüşmeler sırasında, Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini dile getirmişti.Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ etkinliğine de katılan Fidan, BRICS üyesi ülkelerle ikili ilişkilerinin özellikle ekonomik alanda iyi düzeyde tutulmaya çalışıldığını belirterek Türkiye'nin dış ticaret hacminin en yüksek olduğu iki ülkenin Çin ve Rusya olduğunu kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak istediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rus-vekil-g7-gecmise-donme-hayali-kuran-bir-grup-brics-ise-gelecege-bakiyor-1085226841.html

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abd, douglas macgregor, türkiye, brics, rusya, çin, izolasyon, hakan fidan, dmitriy peskov