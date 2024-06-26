Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Hazırlanan son vergi yasası
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:05
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:14
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:23
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:32
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:05
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
11:21
1 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
11:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rus-vekil-g7-gecmise-donme-hayali-kuran-bir-grup-brics-ise-gelecege-bakiyor-1085226841.html
Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor
Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor
Sputnik Türkiye
Duma Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, G7’nin geçmişe dönme hayali kuran bir grup, BRICS’in ise geleceğe bakan bir örgüt olduğunu ifade etti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T01:00+0300
2024-06-26T01:02+0300
dünya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
vyaçeslav nikonov
brics
g7
batı
elit
organizasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074818454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7895faf97da632c4f813cc2bed74e856.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda Sputnik'e verdiği demeçte, G7'nin popülaritesi azalırken BRICS'in çekiciliğinin artığını söyledi.Nikonov, “BRICS başlangıçta süper elit bir kulüptü, çünkü dünyanın en büyük ekonomileri ve dünyanın en büyük medeniyetlerinin kilit ülkeleri orada temsil ediliyordu. Evet, elit bir kulüptü ama artık daha fazla üye katıldıkça daha az elit hale geliyor. BRICS’e katılım, sadece prestijli değil, aynı zamanda faydalı da" dedi.Batı’nın ‘dünyanın değiştiğini’ anlamdığını belirten Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Nikonov, BRICS’in, geleceğe bakan küresel elit bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "G7, geçmişe dönmeyi hayal eden kapalı bir Batılı grup, BRICS ise geleceğe bakan, küresel, açık bir elit örgüttür" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/brics-10-uyeye-ulasti-dolar-hegemonyasinin-tehditlerine-karsi-ortak-para-birimi-birincil-onemde--1079324166.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074818454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_344123eafcfb3051d41ef4b62c8d4d91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav nikonov, brics, g7, batı, elit, organizasyon
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav nikonov, brics, g7, batı, elit, organizasyon

Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor

01:00 26.06.2024 (güncellendi: 01:02 26.06.2024)
© AP Photo / Wu Hong/PoolBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Wu Hong/Pool
Abone ol
Duma Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, G7’nin geçmişe dönme hayali kuran bir grup, BRICS’in ise geleceğe bakan bir örgüt olduğunu ifade etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda Sputnik'e verdiği demeçte, G7'nin popülaritesi azalırken BRICS'in çekiciliğinin artığını söyledi.
Nikonov, “BRICS başlangıçta süper elit bir kulüptü, çünkü dünyanın en büyük ekonomileri ve dünyanın en büyük medeniyetlerinin kilit ülkeleri orada temsil ediliyordu. Evet, elit bir kulüptü ama artık daha fazla üye katıldıkça daha az elit hale geliyor. BRICS’e katılım, sadece prestijli değil, aynı zamanda faydalı da" dedi.
Batı’nın ‘dünyanın değiştiğini’ anlamdığını belirten Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda dünya süreçleri, organizasyona katılan ülkelerin çıkarlarıyla örtüşüyor. G7'ye gelince, bu, 1974'te kendilerini en büyük ekonomiler olarak gören kapalı bir Batılı güçler kulübü. O zamandan bu yana dünya değişti ama onlar değişmedi. Ve ‘dünyanın değiştiğini’ anlamadılar. G7’ye başkalarını dahil edemiyorlar çünkü en büyük ekonomiler orada olmalı ama Batı'da artık çok büyük ekonomiler yok."
Nikonov, BRICS’in, geleceğe bakan küresel elit bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "G7, geçmişe dönmeyi hayal eden kapalı bir Batılı grup, BRICS ise geleceğe bakan, küresel, açık bir elit örgüttür" ifadelerini kullandı.
BRICS bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
DÜNYA
BRICS 10 üyeye ulaştı: ‘Dolar hegemonyasının tehditlerine karşı ortak para birimi birincil önemde’
4 Ocak, 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала