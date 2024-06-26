https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rus-vekil-g7-gecmise-donme-hayali-kuran-bir-grup-brics-ise-gelecege-bakiyor-1085226841.html
Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor
Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor
Sputnik Türkiye
Duma Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, G7’nin geçmişe dönme hayali kuran bir grup, BRICS’in ise geleceğe bakan bir örgüt olduğunu ifade etti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T01:00+0300
2024-06-26T01:00+0300
2024-06-26T01:02+0300
dünya
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
vyaçeslav nikonov
brics
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batı
elit
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda Sputnik'e verdiği demeçte, G7'nin popülaritesi azalırken BRICS'in çekiciliğinin artığını söyledi.Nikonov, “BRICS başlangıçta süper elit bir kulüptü, çünkü dünyanın en büyük ekonomileri ve dünyanın en büyük medeniyetlerinin kilit ülkeleri orada temsil ediliyordu. Evet, elit bir kulüptü ama artık daha fazla üye katıldıkça daha az elit hale geliyor. BRICS’e katılım, sadece prestijli değil, aynı zamanda faydalı da" dedi.Batı’nın ‘dünyanın değiştiğini’ anlamdığını belirten Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Nikonov, BRICS’in, geleceğe bakan küresel elit bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "G7, geçmişe dönmeyi hayal eden kapalı bir Batılı grup, BRICS ise geleceğe bakan, küresel, açık bir elit örgüttür" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/brics-10-uyeye-ulasti-dolar-hegemonyasinin-tehditlerine-karsi-ortak-para-birimi-birincil-onemde--1079324166.html
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav nikonov, brics, g7, batı, elit, organizasyon
rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav nikonov, brics, g7, batı, elit, organizasyon
Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor
01:00 26.06.2024 (güncellendi: 01:02 26.06.2024)
Duma Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, G7’nin geçmişe dönme hayali kuran bir grup, BRICS’in ise geleceğe bakan bir örgüt olduğunu ifade etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda Sputnik'e verdiği demeçte, G7'nin popülaritesi azalırken BRICS'in çekiciliğinin artığını söyledi.
Nikonov, “BRICS başlangıçta süper elit bir kulüptü, çünkü dünyanın en büyük ekonomileri ve dünyanın en büyük medeniyetlerinin kilit ülkeleri orada temsil ediliyordu. Evet, elit bir kulüptü ama artık daha fazla üye katıldıkça daha az elit hale geliyor. BRICS’e katılım, sadece prestijli değil, aynı zamanda faydalı da" dedi.
Batı’nın ‘dünyanın değiştiğini’ anlamdığını belirten Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda dünya süreçleri, organizasyona katılan ülkelerin çıkarlarıyla örtüşüyor. G7'ye gelince, bu, 1974'te kendilerini en büyük ekonomiler olarak gören kapalı bir Batılı güçler kulübü. O zamandan bu yana dünya değişti ama onlar değişmedi. Ve ‘dünyanın değiştiğini’ anlamadılar. G7’ye başkalarını dahil edemiyorlar çünkü en büyük ekonomiler orada olmalı ama Batı'da artık çok büyük ekonomiler yok."
Nikonov, BRICS’in, geleceğe bakan küresel elit bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "G7, geçmişe dönmeyi hayal eden kapalı bir Batılı grup, BRICS ise geleceğe bakan, küresel, açık bir elit örgüttür" ifadelerini kullandı.