https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rus-vekil-g7-gecmise-donme-hayali-kuran-bir-grup-brics-ise-gelecege-bakiyor-1085226841.html

Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor

Rus vekil: G7 geçmişe dönme hayali kuran bir grup. BRICS ise geleceğe bakıyor

Sputnik Türkiye

Duma Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, G7’nin geçmişe dönme hayali kuran bir grup, BRICS’in ise geleceğe bakan bir örgüt olduğunu ifade etti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T01:00+0300

2024-06-26T01:00+0300

2024-06-26T01:02+0300

dünya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav nikonov

brics

g7

batı

elit

organizasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074818454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7895faf97da632c4f813cc2bed74e856.jpg

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Nikonov, Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’nda Sputnik'e verdiği demeçte, G7'nin popülaritesi azalırken BRICS'in çekiciliğinin artığını söyledi.Nikonov, “BRICS başlangıçta süper elit bir kulüptü, çünkü dünyanın en büyük ekonomileri ve dünyanın en büyük medeniyetlerinin kilit ülkeleri orada temsil ediliyordu. Evet, elit bir kulüptü ama artık daha fazla üye katıldıkça daha az elit hale geliyor. BRICS’e katılım, sadece prestijli değil, aynı zamanda faydalı da" dedi.Batı’nın ‘dünyanın değiştiğini’ anlamdığını belirten Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Nikonov, BRICS’in, geleceğe bakan küresel elit bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "G7, geçmişe dönmeyi hayal eden kapalı bir Batılı grup, BRICS ise geleceğe bakan, küresel, açık bir elit örgüttür" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240104/brics-10-uyeye-ulasti-dolar-hegemonyasinin-tehditlerine-karsi-ortak-para-birimi-birincil-onemde--1079324166.html

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav nikonov, brics, g7, batı, elit, organizasyon