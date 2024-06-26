https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/lavrov-rusya-bati-yonunden-tehditlerin-gelmemesine-ilgi-duyuyor-1085246215.html

Lavrov: Rusya, Batı yönünden tehditlerin gelmemesine ilgi duyuyor

Lavrov: Rusya, Batı yönünden tehditlerin gelmemesine ilgi duyuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’yı ilgilendiren tek şeyin ülke güvenliğine yönelik Batı yönünden tehditlerin gelmemesi olduğunu belirtti. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T13:44+0300

2024-06-26T13:44+0300

2024-06-26T13:55+0300

politika

uluslararası primakov okumaları forumu

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

moskova

batı

almanya

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Primakov Okumaları Uluslararası Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bizim ilgilendiğimiz tek bir şey var, o da Batı yönünden güvenliğimize yönelik tehditlerin gelmemesi” şeklinde konuştu.ABD’de iktidardaki elitin körü körüne hayali istisnacılıklarına inanmaya devam ettiğini söyleyen Lavrov, “Her ne pahasına olursa olsun hegemonyayı sürdürmeye yönelik bu yolun başarısızlığa mahkum olduğuna şüphe yok. ABD’nin öngörülebilir gelecekte büyük ihtimalle dünya merkezlerinden biri olarak kalması, ABD merkezli dünya düzeninin devam edeceği anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.‘Almanya’yla ilişkileri düzeltmemiz onlara bağlı’Almanya’yla eninde sonunda normal ilişkileri onarılması gerekeceğini de dile getiren Rus diplomat, “Ama bu Almanya’ya bağlı. Kimsenin peşinde koşmayacağız” dedi.İki ülkenin eskiden birbirlerini karşılıklı fayda sağlayacak şekilde zenginleştirmek ve işbirliği yapmak için iyi fırsatlara sahip olduğunu anımsatan Lavrov, “Ancak bu fırsatların bir gün içerisinde kelimenin tam anlamıyla üzeri çizildi” diye ekledi.‘Rusya-Hindistan-Çin formatını toplamayı planlıyoruz’Rusya, Hindistan ve Çin formatı kapsamında ortak çalışmaların, korona pandemisi ve Hindistan-Çin sınırındaki durum yüzünden yavaşladığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, “Ama böyle bir formatı toplamayı planlıyoruz. Bu gergin anlarda birbirimizle konuşmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bir yıl önce RIC üçlüsünü toplamayı önerdik. Geçenlerde de bu konuya döndük. Ancak Hintli dostlarımız öncelikle sınırdaki durumun tamamen çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyor. Onları anlıyoruz” bilgisini verdi.Pekin ve Delhi’nin üçlü işbirliğini korumak istediğini kaydeden Lavrov, “Üçlü, kilit Avrasya meselelerine ortak yaklaşımlar geliştirirse bunun herkese faydası olacak” diye kaydetti.‘İsrail'in eylemleri yüzünden şiddetin Lübnan’a sıçrama riski var’Konuşmasında Ortadoğu’daki durumu da değerlendiren Lavrov, İsrail ve Hamas arasında süregelen gerilimin halihazırda Lübnan’a sıçrama riski taşıdığına dikkat çekerken, “İsrail yönetimi zaten bunu açıkladı ve bazı taleplerde bulundu. İsrail’in ana müttefikleri dahil uluslararası toplumun bu tür bir yaklaşımın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduğunu umuyorum” dedi.Bölgedeki durumun çok zor olduğunun altını çizen Lavrov, Ortadoğu ile ilgili değerlendirmesini, “Eninde sonunda müzakere masasına oturup bir Filistin Devletinin nasıl olması gerektiğine, geçtiğimiz on yıllar boyunca kimin hangi ihlalleri yaptığına, sahadaki durumun nasıl değiştiğine bakmak lazım. Bu çok karmaşık bir süreç. Elbette başta İsrailliler ve Filistinliler olmak üzere tüm tarafların ve aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi ve daimi üyelerinin iyi niyeti olmadan bunu başarmak mümkün değil. Başta ateşkesin sağlanması olmak üzere adalet arayışımızı sürdüreceğiz” diye sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kremlinden-natodaki-gorev-degisikligi-hakkinda-degerlendirme-1085245915.html

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uluslararası primakov okumaları forumu, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, batı, almanya