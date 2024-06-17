https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/brics-ulkeleri-sehirler-forumu-icin-turkiye-dahil-21-ulkeden-200-belediye-baskani-kazana-gelecek-1084942877.html

BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için Türkiye dahil 21 ülkeden 200 belediye başkanı Kazan’a gelecek

BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için Türkiye dahil 21 ülkeden 200 belediye başkanı Kazan’a gelecek

Sputnik Türkiye

Tataristan’ın başkenti Kazan’da 21 Haziran’da kapılarını açacak olan BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkeden 200... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T22:15+0300

2024-06-17T22:15+0300

2024-06-17T22:15+0300

dünya

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kazan

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Etkinliğe ilişkin basın açıklamasına göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Cuma günü başlayacak olan BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu’na katılmak üzere 21 ülkeden 200 belediye başkanı bir araya gelecek.Etkinliğe, aralarında Çin, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Etiyopya, Mısır, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Arjantin, Şili, Fas, Endonezya, Meksika’nın da bulunduğu 21 ülkeden 200 belediye başkanı katılacak.Katılımcılar yeni bir uluslararası kuruluşun, BRICS+ Ülkeleri Şehirler ve Belediyeler Birliği’nin kurulmasını tartışacak. Böyle bir birliği kurma fikri daha önce Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin tarafından ortaya atılmıştı.Birliğe yalnızca dost ülkelerin değil, aynı zamanda NATO politikalarını destekleyen veya blokun üyesi olan devletlerin (Arjantin, Türkiye) belediye başkanları da katılmak istediklerini dile getiriyor.Forum çerçevesinde ayrıca (Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan moderatörlüğünde) belediyeler arası ve uluslararası işbirliğine ilişkin bir tartışma forumu düzenlenecek, şehirler arasında işbirliği ve kardeş şehir, yerel yönetim birlikleri anlaşmaları imzalanacak ve ikili çalışma toplantıları gerçekleştirilecek.Forumun organizasyonunu Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Rossotrudniçestvo (Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı) desteğiyle Kazan Belediyesi üstlenmiş bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kazandaki-brics-spor-oyunlarinda-madalya-mucadelesi-1084927822.html

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