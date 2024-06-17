https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/brics-ulkeleri-sehirler-forumu-icin-turkiye-dahil-21-ulkeden-200-belediye-baskani-kazana-gelecek-1084942877.html
BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için Türkiye dahil 21 ülkeden 200 belediye başkanı Kazan’a gelecek
BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için Türkiye dahil 21 ülkeden 200 belediye başkanı Kazan’a gelecek
Sputnik Türkiye
Tataristan’ın başkenti Kazan’da 21 Haziran’da kapılarını açacak olan BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkeden 200... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T22:15+0300
2024-06-17T22:15+0300
2024-06-17T22:15+0300
dünya
rusya
tataristan cumhuriyeti
kazan
brics
türkiye
şehir
forum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084940748_0:37:731:448_1920x0_80_0_0_52efed66d3cad516abcfa41ae513f928.png
Etkinliğe ilişkin basın açıklamasına göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Cuma günü başlayacak olan BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu’na katılmak üzere 21 ülkeden 200 belediye başkanı bir araya gelecek.Etkinliğe, aralarında Çin, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Etiyopya, Mısır, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Arjantin, Şili, Fas, Endonezya, Meksika’nın da bulunduğu 21 ülkeden 200 belediye başkanı katılacak.Katılımcılar yeni bir uluslararası kuruluşun, BRICS+ Ülkeleri Şehirler ve Belediyeler Birliği’nin kurulmasını tartışacak. Böyle bir birliği kurma fikri daha önce Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin tarafından ortaya atılmıştı.Birliğe yalnızca dost ülkelerin değil, aynı zamanda NATO politikalarını destekleyen veya blokun üyesi olan devletlerin (Arjantin, Türkiye) belediye başkanları da katılmak istediklerini dile getiriyor.Forum çerçevesinde ayrıca (Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan moderatörlüğünde) belediyeler arası ve uluslararası işbirliğine ilişkin bir tartışma forumu düzenlenecek, şehirler arasında işbirliği ve kardeş şehir, yerel yönetim birlikleri anlaşmaları imzalanacak ve ikili çalışma toplantıları gerçekleştirilecek.Forumun organizasyonunu Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Rossotrudniçestvo (Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı) desteğiyle Kazan Belediyesi üstlenmiş bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/kazandaki-brics-spor-oyunlarinda-madalya-mucadelesi-1084927822.html
rusya
tataristan cumhuriyeti
kazan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084940748_44:0:688:483_1920x0_80_0_0_0c14743da242c85298105860bc5f4bc7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, tataristan cumhuriyeti, kazan, brics, türkiye, şehir, forum
rusya, tataristan cumhuriyeti, kazan, brics, türkiye, şehir, forum
BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için Türkiye dahil 21 ülkeden 200 belediye başkanı Kazan’a gelecek
Tataristan’ın başkenti Kazan’da 21 Haziran’da kapılarını açacak olan BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu için, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkeden 200 belediye başkanının bir araya geleceği bildirildi.
Etkinliğe ilişkin basın açıklamasına göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da Cuma günü başlayacak olan BRICS+ Ülkeleri Şehirler Forumu’na katılmak üzere 21 ülkeden 200 belediye başkanı bir araya gelecek.
Etkinliğe, aralarında Çin, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Etiyopya, Mısır, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Arjantin, Şili, Fas, Endonezya, Meksika’nın da bulunduğu 21 ülkeden 200 belediye başkanı katılacak.
Katılımcılar yeni bir uluslararası kuruluşun, BRICS+ Ülkeleri Şehirler ve Belediyeler Birliği’nin kurulmasını tartışacak. Böyle bir birliği kurma fikri daha önce Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin tarafından ortaya atılmıştı.
Birliğe yalnızca dost ülkelerin değil, aynı zamanda NATO politikalarını destekleyen veya blokun üyesi olan devletlerin (Arjantin, Türkiye) belediye başkanları da katılmak istediklerini dile getiriyor.
Forum çerçevesinde ayrıca (Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan moderatörlüğünde) belediyeler arası ve uluslararası işbirliğine ilişkin bir tartışma forumu düzenlenecek, şehirler arasında işbirliği ve kardeş şehir, yerel yönetim birlikleri anlaşmaları imzalanacak ve ikili çalışma toplantıları gerçekleştirilecek.
Forumun organizasyonunu Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Rossotrudniçestvo (Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı) desteğiyle Kazan Belediyesi üstlenmiş bulunuyor.