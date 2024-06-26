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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kuzey-kore-guneye-250-yeni-cop-balonu-gonderdi-1085240540.html
Kuzey Kore, Güney’e 250 yeni çöp balonu gönderdi
Kuzey Kore, Güney’e 250 yeni çöp balonu gönderdi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 250 balon daha gönderdi. Balonların başkent Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'na... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T11:54+0300
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında balon savaşı sürerken, Kuzey Kore, Güney'in sınır bölgelerine 6. kez çöp ve gübre dolu balonlar gönderdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, gece boyu gönderilen yaklaşık 250 balondan 100'ünün Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine indiği belirtildi.Yerel saatle 09.00 itibarıyla havada balon kalmadığı kaydedildi.Güney Kore topraklarına inen balonların kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı açıklandı.Havalimanında balon alarmıKuzey Kore'nin gönderdiği balonlar Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı trafiğini felç etti.Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, havalimanı içinde ve çevresinde çok sayıda balon görüldüğü belirtilirken, bir balonun ise 2 numaralı yolcu terminali yakınındaki piste indiği aktarıldı.Balonların yol açtığı güvenlik riski nedeniyle 3 pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedilirken, saat 01.46'dan 04.44'e kadar yapılması beklenen birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiği ya da ertelendiği açıklandı.Parazite rastlanmıştıKuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak çöp dolu yüzlerce balonu 28 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermeye başlamıştı.Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığını açıklamıştı.Buna rağmen atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.Çöp balonu gerilimiGüney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübreli balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/guney-koreden-kuzeye-sinirda-uyari-atesi-1084702044.html
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kuzey kore, güney kore, çöp, çöp toplama
kuzey kore, güney kore, çöp, çöp toplama

Kuzey Kore, Güney’e 250 yeni çöp balonu gönderdi

11:54 26.06.2024
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kuzey Kore sınırı
Güney Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
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Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 250 balon daha gönderdi. Balonların başkent Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'na ulaşması nedeniyle 3 pist kapatıldı, birçok uçuş iptal edildi veya ertelendi.
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında balon savaşı sürerken, Kuzey Kore, Güney'in sınır bölgelerine 6. kez çöp ve gübre dolu balonlar gönderdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, gece boyu gönderilen yaklaşık 250 balondan 100'ünün Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine indiği belirtildi.
Yerel saatle 09.00 itibarıyla havada balon kalmadığı kaydedildi.
Güney Kore topraklarına inen balonların kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı açıklandı.

Havalimanında balon alarmı

Kuzey Kore'nin gönderdiği balonlar Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı trafiğini felç etti.
Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, havalimanı içinde ve çevresinde çok sayıda balon görüldüğü belirtilirken, bir balonun ise 2 numaralı yolcu terminali yakınındaki piste indiği aktarıldı.
Balonların yol açtığı güvenlik riski nedeniyle 3 pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedilirken, saat 01.46'dan 04.44'e kadar yapılması beklenen birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiği ya da ertelendiği açıklandı.

Parazite rastlanmıştı

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak çöp dolu yüzlerce balonu 28 Mayıs'tan itibaren Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermeye başlamıştı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastlandığını açıklamıştı.
Buna rağmen atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtilmişti.

Çöp balonu gerilimi

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübre bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.
Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübreli balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.
Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı.
Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
DÜNYA
Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi
11 Haziran , 08:05
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