Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’deki kahve zincirlerinin patronları kimler?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: Tek çözümü kararnamedeki modelin değiştirilmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Bayram tatili planlarken dolandırıcalara dikkat.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Orhan Pamuk gibi birinin Türkiye’deki bütün sorunların çözümünde anahtar rolü oynaması gerekirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/guney-koreden-kuzeye-sinirda-uyari-atesi-1084702044.html
Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi
Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi
Sputnik Türkiye
Güney Kore askerlerinin 9 Haziran Pazar günü, sınırı tahminlere göre “yanlışlıkla” ihlal eden yaklaşık 20 Kuzey Kore askerine yönelik uyarı ateşi açtığı... 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T08:05+0300
2024-06-11T08:02+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
sınır ihlali
asker
çöp
balon
propaganda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102807/17/1028071765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c11cf38f5614965be640a314ef1951f2.jpg
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, 9 Haziran Pazar günü saat 12.30 (TSİ 6.30) sularında meydana geldi. Kuzey Kore’nin yaklaşık 20 askeri, iki devlet arasındaki sınırın orta kesimlerinde, askerden arındırılmış bölgedeki sınır çizgisini kısa süreliğine geçti ve Güney Kore ordusunun uyarı atışları yapması ve radyo yayınları yapmasının ardından Kuzey Kore’ye geri döndü. Bu olaydan sonra olağandışı hiçbir hareketliliğin yaşanmadığı ifade edildi.Güney Koreli yetkililer, Kuzeylilerin askerden arındırılmış bölgede bir görev yerine getirdiği sırada “istemeden” sınırı geçtiğini düşünüyor. Söz konusu bölgenin şu anda yoğun bir şekilde çim ve çalılarla kaplı olduğu, bunun da sınır işaretlerinin görülmesini zorlaştırdığı kaydedildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, “Uyarı atışlarımızdan sonra hemen Kuzey Kore tarafına döndüler. Topraklarımıza girme niyetinde olmadıklarına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.Olay, Kuzey Kore’nin içinde "çöp" bulunan yüzlerce balonu Güney’e göndermesine karşılık Güney Kore’nin yeniden iki devlet arasındaki sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına başlamasından birkaç saat sonra meydana geldi."Çöp balonu gerilimi"Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cop-gerilimi-suruyor-kuzey-koreden-guney-koreye-310-yeni-cop-balonu-daha-gonderildi-1084675064.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102807/17/1028071765_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_bbac5e6f7c24f6c0b4b263cedf295178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, güney kore, sınır ihlali, asker, çöp, balon, propaganda
kuzey kore, güney kore, sınır ihlali, asker, çöp, balon, propaganda

Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi

08:05 11.06.2024
© REUTERS / Aly SongKore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor
Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Güney Kore askerlerinin 9 Haziran Pazar günü, sınırı tahminlere göre “yanlışlıkla” ihlal eden yaklaşık 20 Kuzey Kore askerine yönelik uyarı ateşi açtığı belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, 9 Haziran Pazar günü saat 12.30 (TSİ 6.30) sularında meydana geldi. Kuzey Kore’nin yaklaşık 20 askeri, iki devlet arasındaki sınırın orta kesimlerinde, askerden arındırılmış bölgedeki sınır çizgisini kısa süreliğine geçti ve Güney Kore ordusunun uyarı atışları yapması ve radyo yayınları yapmasının ardından Kuzey Kore’ye geri döndü. Bu olaydan sonra olağandışı hiçbir hareketliliğin yaşanmadığı ifade edildi.
Güney Koreli yetkililer, Kuzeylilerin askerden arındırılmış bölgede bir görev yerine getirdiği sırada “istemeden” sınırı geçtiğini düşünüyor. Söz konusu bölgenin şu anda yoğun bir şekilde çim ve çalılarla kaplı olduğu, bunun da sınır işaretlerinin görülmesini zorlaştırdığı kaydedildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, “Uyarı atışlarımızdan sonra hemen Kuzey Kore tarafına döndüler. Topraklarımıza girme niyetinde olmadıklarına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Olay, Kuzey Kore’nin içinde "çöp" bulunan yüzlerce balonu Güney’e göndermesine karşılık Güney Kore’nin yeniden iki devlet arasındaki sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına başlamasından birkaç saat sonra meydana geldi.

"Çöp balonu gerilimi"

Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.
Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.
Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı
Güney Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
DÜNYA
Çöp gerilimi sürüyor: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 310 yeni 'çöp balonu' daha gönderildi
Dün, 10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала