https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/guney-koreden-kuzeye-sinirda-uyari-atesi-1084702044.html

Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi

Güney Kore’den Kuzey’e sınırda uyarı ateşi

Sputnik Türkiye

Güney Kore askerlerinin 9 Haziran Pazar günü, sınırı tahminlere göre “yanlışlıkla” ihlal eden yaklaşık 20 Kuzey Kore askerine yönelik uyarı ateşi açtığı... 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T08:05+0300

2024-06-11T08:05+0300

2024-06-11T08:02+0300

dünya

kuzey kore

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propaganda

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, 9 Haziran Pazar günü saat 12.30 (TSİ 6.30) sularında meydana geldi. Kuzey Kore’nin yaklaşık 20 askeri, iki devlet arasındaki sınırın orta kesimlerinde, askerden arındırılmış bölgedeki sınır çizgisini kısa süreliğine geçti ve Güney Kore ordusunun uyarı atışları yapması ve radyo yayınları yapmasının ardından Kuzey Kore’ye geri döndü. Bu olaydan sonra olağandışı hiçbir hareketliliğin yaşanmadığı ifade edildi.Güney Koreli yetkililer, Kuzeylilerin askerden arındırılmış bölgede bir görev yerine getirdiği sırada “istemeden” sınırı geçtiğini düşünüyor. Söz konusu bölgenin şu anda yoğun bir şekilde çim ve çalılarla kaplı olduğu, bunun da sınır işaretlerinin görülmesini zorlaştırdığı kaydedildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, “Uyarı atışlarımızdan sonra hemen Kuzey Kore tarafına döndüler. Topraklarımıza girme niyetinde olmadıklarına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.Olay, Kuzey Kore’nin içinde "çöp" bulunan yüzlerce balonu Güney’e göndermesine karşılık Güney Kore’nin yeniden iki devlet arasındaki sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına başlamasından birkaç saat sonra meydana geldi."Çöp balonu gerilimi"Güney Kore'de bir grup aktivist, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Ardından Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini "ifade özgürlüğü" diye nitelemişti.Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirmesini kınamıştı. Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı. Güney Kore ayrıca sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceğini açıklamıştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cop-gerilimi-suruyor-kuzey-koreden-guney-koreye-310-yeni-cop-balonu-daha-gonderildi-1084675064.html

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kuzey kore, güney kore, sınır ihlali, asker, çöp, balon, propaganda