https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/bagdatta-asiri-sicaklar-mesai-saatleri-degistirildi-1085145585.html

Bağdat'ta aşırı sıcaklar: Mesai saatleri değiştirildi

Bağdat'ta aşırı sıcaklar: Mesai saatleri değiştirildi

Sputnik Türkiye

Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarındaki mesai saatleri yerel saatle 07.30-12.30 arasına çekildi. 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T21:06+0300

2024-06-23T21:06+0300

2024-06-23T21:06+0300

türkiye

irak

irak

bağdat

bağdat

sıcak

termometre

irak sağlık bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0c/1074597199_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_c849997b6f59ad669434bbcdaaf2183c.jpg

Dünya genelinde artan sıcaklıklar Irak'ta da hayatı felç etti. Başkent Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle mesai saatlerinde yeni bir uygulamaya gidildi. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat'ta devlet kurumlarında mesai saatlerinin kısaltmasına karar verildi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin verdiği talimat doğrultusunda bugünden itibaren 29 Haziran tarihine kadar yerel saatle 08.00'den 14.00'e kadar olan mesai saatleri 07.30 ile 12.30 arasına çekildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halk, gerekli olmadığı takdirde 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çağrıldı. Açıklamada, açık havada bulunanları açık renkli giysiler giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyaran bakanlık, halkı doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ve serinlemek için nehirlere girmekten kaçınmaları konusunda da uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/meksikada-asiri-sicaklar-can-almaya-devam-ediyor-1084654078.html

türkiye

irak

irak

bağdat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, irak, bağdat, bağdat, sıcak, termometre, irak sağlık bakanlığı