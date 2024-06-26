https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglundan-koray-aydinin-istifa-edecegi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1085246983.html
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasıyla ilgili açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği iddialarına ilişkin, "Bize intikal eden... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:14+0300
2024-06-26T14:14+0300
2024-06-26T14:26+0300
iyi parti
politika
müsavat dervişoğlu
koray aydın
istifa
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/iyi-partinin-kurucularindan-koray-aydin-istifa-karari-aldi-sandalye-sayisi-dusecek-1085194614.html
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koray aydın istifa, koray aydın kimdir, koray aydın nereli, koray aydın merak akşener, koray aydın iyi parti, koray aydın iyi partiden istifa edecek mi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasıyla ilgili açıklama
14:14 26.06.2024 (güncellendi: 14:26 26.06.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği iddialarına ilişkin, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" cevabını verdi.