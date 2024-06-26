https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglundan-koray-aydinin-istifa-edecegi-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1085246983.html

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği iddialarına ilişkin, "Bize intikal eden... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T14:14+0300

2024-06-26T14:14+0300

2024-06-26T14:26+0300

iyi parti

politika

müsavat dervişoğlu

koray aydın

istifa

meral akşener

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083287167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b71d072e96024c62c542454b94d84b1f.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" cevabını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/iyi-partinin-kurucularindan-koray-aydin-istifa-karari-aldi-sandalye-sayisi-dusecek-1085194614.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koray aydın istifa, koray aydın kimdir, koray aydın nereli, koray aydın merak akşener, koray aydın iyi parti, koray aydın iyi partiden istifa edecek mi