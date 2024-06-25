https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/devlet-bahceli-rusyanin-davet-edilmedigi-bir-baris-zirvesi-tertip-etmek-hangi-akla-hizmettir-1085198865.html
Devlet Bahçeli: Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir
Devlet Bahçeli: Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T11:39+0300
2024-06-25T11:39+0300
2024-06-25T11:56+0300
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mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
rusya
isviçre
ukrayna
ukrayna krizi
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Bahçeli'nin konuşmasından satı başları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/putin-rusyanin-baris-onerisi-ukraynadaki-catismanin-sona-erdirilmesini-ongoruyor-1085196599.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, rusya, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, rusya, isviçre, ukrayna, ukrayna krizi
Devlet Bahçeli: Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir
11:39 25.06.2024 (güncellendi: 11:56 25.06.2024)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satı başları:
İsviçre’nin ev sahipliğindeki Ukrayna Barış Zirvesi’nde dağ fare doğurdu. Şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır.
Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir.
Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir?
Hem barış zirvesi planlayıp hem de Rusya’yı dışlayarak diplomatik baskı altına almaya çalışmak mantık ihlali, makuliyet inkarı hayatın gerçeklerine sırt dönmel şeklinde yorumlanmayacak mıdır?
İstanbul’u ikinci Vatikan’a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez.
Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir.
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