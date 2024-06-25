Devlet Bahçeli: Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir

İsviçre’nin ev sahipliğindeki Ukrayna Barış Zirvesi’nde dağ fare doğurdu. Şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır. İsviçre’nin ev sahipliğindeki Ukrayna Barış Zirvesi’nde dağ fare doğurdu. Şapkadan tavşan yerine skandallar çıkmıştır.

Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir. Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesi tertip etmek hangi akla hizmettir.

Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir? Dostlar bizi alışverişte görsün mealinde ve danışıklı dövüş manasında bir zirvenin bağlayıcılığına, kanayan yaralara merhem olacağına inanmak hayal ötesi bir beklenti değil midir?

Hem barış zirvesi planlayıp hem de Rusya’yı dışlayarak diplomatik baskı altına almaya çalışmak mantık ihlali, makuliyet inkarı hayatın gerçeklerine sırt dönmel şeklinde yorumlanmayacak mıdır? Hem barış zirvesi planlayıp hem de Rusya’yı dışlayarak diplomatik baskı altına almaya çalışmak mantık ihlali, makuliyet inkarı hayatın gerçeklerine sırt dönmel şeklinde yorumlanmayacak mıdır?

İstanbul’u ikinci Vatikan’a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. İstanbul’u ikinci Vatikan’a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin ruh köküdür. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir.

1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ve ülkü ocaklarımızı ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ve ülkü ocaklarımızı ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler