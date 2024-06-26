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İrfan Can Kahveci: EURO 2008'de Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar
İrfan Can Kahveci: EURO 2008'de Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı’nın orta sahası İrfan Can Kahveci, Çekya karşısında alacakları puanlarla gruptan çıkıp, son 16 turunda yollarına devam edeceklerine... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.Kahveci, "Çekya'ya karşı oynarsam gol atmak istiyorum. EURO 2008'de Çekya'ya Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar." dedi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.00’da Çekya ile Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek
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euro 2024, türkiye, nihat kahveci, irfan can kahveci, hamburg, çekya

İrfan Can Kahveci: EURO 2008'de Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar

14:48 26.06.2024
© İHAİrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© İHA
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A Milli Futbol Takımı’nın orta sahası İrfan Can Kahveci, Çekya karşısında alacakları puanlarla gruptan çıkıp, son 16 turunda yollarına devam edeceklerine inandığını söyledi.
Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci,
açıklamalarda bulundu.
Kahveci, "Çekya'ya karşı oynarsam gol atmak istiyorum. EURO 2008'de Çekya'ya Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar." dedi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.00’da Çekya ile Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek
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