https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/irfan-can-kahveci-euro-2008de-nihat-kahvecinin-golleri-vardi-insallah-bir-kahveci-daha-gol-atar-1085250136.html

İrfan Can Kahveci: EURO 2008'de Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar

İrfan Can Kahveci: EURO 2008'de Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı’nın orta sahası İrfan Can Kahveci, Çekya karşısında alacakları puanlarla gruptan çıkıp, son 16 turunda yollarına devam edeceklerine... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T14:48+0300

2024-06-26T14:48+0300

2024-06-26T14:48+0300

spor

euro 2024

türkiye

nihat kahveci

irfan can kahveci

hamburg

çekya

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Türkiye-Çekya karşılaşması öncesi A Milli Futbol Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci, açıklamalarda bulundu.Kahveci, "Çekya'ya karşı oynarsam gol atmak istiyorum. EURO 2008'de Çekya'ya Nihat Kahveci'nin golleri vardı, inşallah bir Kahveci daha gol atar." dedi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.00’da Çekya ile Hamburg’da bulunan Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/milli-takim-son-16-turu-icin-sahaya-cikiyor-muhtemel-11de-kimler-var-1085240249.html

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