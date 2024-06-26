https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukrayna-natoya-davet-edilmeyecek-1085237837.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna NATO’ya davet edilmeyecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna NATO’ya davet edilmeyecek
Sputnik Türkiye
Rus komedyenlerin telefon şakasının yeni kurbanı İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron olurken, Cameron, Ukrayna’nın önümüzdeki NATO Zirvesi’nde örgüte... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T11:07+0300
2024-06-26T11:07+0300
2024-06-26T11:07+0300
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Telefon şakalarıyla ünlenen Leksus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’un yeni hedefi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron oldu.Cameron, kendilerini Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko olarak takdim eden Leksus ve Vovan ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın önümüzdeki NATO zirvesinde örgüte davet edilme olasılığını şu sözlerle değerlendirdi:Bununla birlikte Ukrayna’nın NATO’ya potansiyel üyeliğine destek verdiğini belirten İngiliz Bakan, “Ama bu sefer böyle bir davet elde edemeyeceğiz. Bu nedenle bu konuda tartışmamanın önemli olduğunu düşünüyorum” diye kaydetti.‘Paris’i Ukrayna’da gerilimi tırmandırmamaya ikna etmeye çalışıyoruz’David Cameron, Fransa’nın Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına ilişkin açıklamaları bağlamında, Londra’nın Paris’i gerilimi tırmandırmaması gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyledi.İngiliz diplomat, sözlerini, “Fransızların bakış açılarını değiştirmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyorum ancak bunun doğru bir yaklaşım olduğundan emin değilim. Bence sorun şu ki eğer Ukrayna’ya yabancı birlikler gönderilirse Putin için bir hedef olur. O zaman da şu soru ortaya çıkıyor, eğer onlar vurulursa nasıl karşılık verilmeli?" diye sürdürdü.Paris’in doğru karar verebileceğinden emin olmadığını dile getiren Dışişleri Bakanı, “Ama bu konuda onlarla bozuşmak istemiyoruz. Onlarla tartışmak istemiyoruz. Onlara sadece özel olarak şunu söylemeye çalışıyoruz, Ukrayna’ya gerçekten yardımcı olacak ama gerilimi tırmandırmayacak ne yapabileceğimizi düşünelim” diye ekledi.‘Trump’ı, Ukrayna’ya yardımı engellememeye ikna etmeye çalıştım’Cameron, Ukrayna’ya yardım konusunu eski ABD Başkanı Donald Trump’la da görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’de Cumhuriyetçi parti içinde bölünme olduğunu söyleyen İngiliz bakan, “Trump’ın kişisel görüşünü anlamak zor. Nihayetinde bu noktada kendisi için neyin işe yarayacağını hesaplayacak. Bence kilit nokta şu; Eğer kasım ayına kadar Ukrayna’nın cephede ilerlemesini, Putin’in de geri adım atmasını sağlayabilirsek o zaman Trump kazanan tarafı desteklemek isteyecektir. İşte bunu sağlamamız gerekiyor. İşte bu yüzden 60 milyar bu kadar önemli. İşte bu yüzden bu yaz çok önemli. Ancak tavrının ne olacağını tam olarak kestirmenin zor olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abd-basini-ingiltere-resmi-olarak-ukrayna-ordusuna-rusyanin-derinliklerine-saldiri-izni-vermedi-1084293128.html
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ingiltere, david cameron, ingiltere dışişleri bakanlığı, telefon şakası, rusya, abd, nato, ukrayna, pyotr poroşenko, fransa, emmanuel macron, donald trump
ingiltere, david cameron, ingiltere dışişleri bakanlığı, telefon şakası, rusya, abd, nato, ukrayna, pyotr poroşenko, fransa, emmanuel macron, donald trump
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna NATO’ya davet edilmeyecek
Rus komedyenlerin telefon şakasının yeni kurbanı İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron olurken, Cameron, Ukrayna’nın önümüzdeki NATO Zirvesi’nde örgüte davet edilmeyeceğini belirterek Kiev’in buna itiraz etmemesi gerektiğini kaydetti.
Telefon şakalarıyla ünlenen Leksus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’un yeni hedefi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron oldu.
Cameron, kendilerini Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko olarak takdim eden Leksus ve Vovan ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın önümüzdeki NATO zirvesinde örgüte davet edilme olasılığını şu sözlerle değerlendirdi:
Davet olmayacak, çünkü Amerika bunu desteklemeyecek. Başkan Zelenskiy’e de şunu söyledim. NATO’nun Ukrayna’ya desteği konusunda en doğru sözleri söylemeye çalışalım. Ancak zirve öncesinde NATO ve Ukrayna arasında bir tartışma olmasın. Bunu yapmayalım.
Bununla birlikte Ukrayna’nın NATO’ya potansiyel üyeliğine destek verdiğini belirten İngiliz Bakan, “Ama bu sefer böyle bir davet elde edemeyeceğiz. Bu nedenle bu konuda tartışmamanın önemli olduğunu düşünüyorum” diye kaydetti.
‘Paris’i Ukrayna’da gerilimi tırmandırmamaya ikna etmeye çalışıyoruz’
David Cameron, Fransa’nın Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına ilişkin açıklamaları bağlamında, Londra’nın Paris’i gerilimi tırmandırmaması gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyledi.
İngiliz diplomat, sözlerini, “Fransızların bakış açılarını değiştirmiş olmalarını memnuniyetle karşılıyorum ancak bunun doğru bir yaklaşım olduğundan emin değilim. Bence sorun şu ki eğer Ukrayna’ya yabancı birlikler gönderilirse Putin için bir hedef olur. O zaman da şu soru ortaya çıkıyor, eğer onlar vurulursa nasıl karşılık verilmeli?" diye sürdürdü.
Paris’in doğru karar verebileceğinden emin olmadığını dile getiren Dışişleri Bakanı, “Ama bu konuda onlarla bozuşmak istemiyoruz. Onlarla tartışmak istemiyoruz. Onlara sadece özel olarak şunu söylemeye çalışıyoruz, Ukrayna’ya gerçekten yardımcı olacak ama gerilimi tırmandırmayacak ne yapabileceğimizi düşünelim” diye ekledi.
‘Trump’ı, Ukrayna’ya yardımı engellememeye ikna etmeye çalıştım’
Cameron, Ukrayna’ya yardım konusunu eski ABD Başkanı Donald Trump’la da görüştüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Onunla akşam yemeği yedim ve amacım Ukrayna'ya para ayrılmasını engellememesi için onu ikna etmekti. Çünkü Meclis Başkanı Mike Johnson’un iki şey istediği ortadaydı. Ukrayna’ya fon ayrılması yönünde oy kullanmak istiyordu ama aynı zamanda işini de korumak istiyordu. Bunu yapabilmesi için Trump’ın ona destek vermesinin önemli olduğunu düşündüm ve sonunda da öyle oldu.
ABD’de Cumhuriyetçi parti içinde bölünme olduğunu söyleyen İngiliz bakan, “Trump’ın kişisel görüşünü anlamak zor. Nihayetinde bu noktada kendisi için neyin işe yarayacağını hesaplayacak. Bence kilit nokta şu; Eğer kasım ayına kadar Ukrayna’nın cephede ilerlemesini, Putin’in de geri adım atmasını sağlayabilirsek o zaman Trump kazanan tarafı desteklemek isteyecektir. İşte bunu sağlamamız gerekiyor. İşte bu yüzden 60 milyar bu kadar önemli. İşte bu yüzden bu yaz çok önemli. Ancak tavrının ne olacağını tam olarak kestirmenin zor olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.