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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/abd-basini-ingiltere-resmi-olarak-ukrayna-ordusuna-rusyanin-derinliklerine-saldiri-izni-vermedi-1084293128.html
ABD basını: İngiltere, resmi olarak Ukrayna ordusuna Rusya’nın derinliklerine saldırı izni vermedi
ABD basını: İngiltere, resmi olarak Ukrayna ordusuna Rusya’nın derinliklerine saldırı izni vermedi
Sputnik Türkiye
Washington Post, İngiltere’nin henüz resmi olarak Ukrayna ordusuna Rusya’nın derinliklerine saldırı izni vermediğini aktardı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T22:27+0300
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ukrayna krizi
washington post
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ukrayna ordusu
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Washington Post gazetesi, ABD yetkililerinin Washington'dan Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırı yasağını kaldırmasını isteyen Avrupa ve NATO'nun artan baskısıyla karşı karşıya olduğunu, ancak Kiev’e bu izni veren İngiliz yetkililerin resmi olarak söz konusu yasağı kaldırmadığını yazdı.Gazete, ilgili haberinde “Washington, kısıtlamaları kaldırması ve Ukrayna'nın Rusya içindeki askeri hedefleri vurmak için ABD tarafından sağlanan silahları kullanmasına izin vermesi yönünde NATO ve önemli Avrupalı ​​müttefiklerinden gelen baskıyla karşı karşıya” ifadelerine yer verdi.Bu baskının, Batı'nın, Rusya'nın Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) yerleşim bölgelerini özgürleştirilmesi de dahil olmak üzere savaş alanındaki son başarılarından duyduğu endişeden kaynaklandığı vurgulandı.Habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna ordusunun İngiliz silahlarını kullanabileceğini açıklamasına rağmen, İngiltere resmi olarak Kiev’e bu silahları kullanılması izni vermedi.Haberde ayrıca, Cameron'un açıklamalarıyla Londra'nın eylemleri arasındaki çelişkiyi değerlendiren ismi açıklanmayan Ukraynalı askeri bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukraynaya-verilen-silahlarin-rusyadaki-hedeflerde-kullanilmasi-plani-ters-tepecek-1084285335.html
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washington post, abd, ingiltere, ukrayna ordusu, kiev, rusya, kırım, nato, storm shadow, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
washington post, abd, ingiltere, ukrayna ordusu, kiev, rusya, kırım, nato, storm shadow, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

ABD basını: İngiltere, resmi olarak Ukrayna ordusuna Rusya’nın derinliklerine saldırı izni vermedi

22:27 28.05.2024
Ukrayna-NATO bayrakları
Ukrayna-NATO bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Washington Post, İngiltere’nin henüz resmi olarak Ukrayna ordusuna Rusya’nın derinliklerine saldırı izni vermediğini aktardı.
Washington Post gazetesi, ABD yetkililerinin Washington'dan Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırı yasağını kaldırmasını isteyen Avrupa ve NATO'nun artan baskısıyla karşı karşıya olduğunu, ancak Kiev’e bu izni veren İngiliz yetkililerin resmi olarak söz konusu yasağı kaldırmadığını yazdı.
Gazete, ilgili haberinde “Washington, kısıtlamaları kaldırması ve Ukrayna'nın Rusya içindeki askeri hedefleri vurmak için ABD tarafından sağlanan silahları kullanmasına izin vermesi yönünde NATO ve önemli Avrupalı ​​müttefiklerinden gelen baskıyla karşı karşıya” ifadelerine yer verdi.
Bu baskının, Batı'nın, Rusya'nın Harkov bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) yerleşim bölgelerini özgürleştirilmesi de dahil olmak üzere savaş alanındaki son başarılarından duyduğu endişeden kaynaklandığı vurgulandı.
Habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna ordusunun İngiliz silahlarını kullanabileceğini açıklamasına rağmen, İngiltere resmi olarak Kiev’e bu silahları kullanılması izni vermedi.
Haberde ayrıca, Cameron'un açıklamalarıyla Londra'nın eylemleri arasındaki çelişkiyi değerlendiren ismi açıklanmayan Ukraynalı askeri bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman İngiliz Storm Shadow füzelerini Rusya topraklarının derinliklerine, Kırım yarımadasına ve özel askeri operasyonun başlamasının ardından Rus güçleri tarafından kurtarılan bölgelere ateşlemedi. Cameron'un ilgili açıklamaları, İngiliz kamuoyunun tepkisini ölçmek ve ardından resmi bir karar aldırmak olabilir.”
Daha önce Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, üye ülkelerin savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in önceki günkü ‘Rusya'daki askeri hedeflerin vurulmaması yönündeki kararlarını geri çekmesi’ talebini değerlendireceğini ifade etmişti.
HIMARS çok namlulu roket sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Ukrayna krizi
'Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde kullanılması planı ters tepecek'
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