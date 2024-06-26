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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ingiliz-donanmasi-aden-korfezinde-ticari-gemiye-saldiri-duzenlendigini-bildirdi-1085235558.html
İngiliz Donanması, Aden Körfezi'nde ticari gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi
İngiliz Donanması, Aden Körfezi'nde ticari gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi
Sputnik Türkiye
Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye saldırı düzenlendiğini... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T10:11+0300
2024-06-26T10:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
kızıldeniz
aden körfezi
ingiltere
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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, “Yemen'de Aden'in 52 deniz mili (96 kilometreden fazla) kuzeyinde bir saldırı gerçekleştiğine dair rapor aldı" denildi.Kurum, ticari geminin kaptanının atılan füzenin geminin yakınına suya düştüğünü rapor ettiğini belirtirken, mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ve geminin bir sonraki limana doğru yol aldığı bildirildi.UKMTO, yetkililerin olayı soruşturduğunu da ekledi.Aynı zamanda Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e ait MSC SARAH V isimli gemiye gece saatlerinde saldırı düzenlediklerini ifade etti.Gemiye yönelik saldırının Arap Denizi'nde gerçekleştiğini aktaran Seri, saldırıyı yeni geliştirdikleri füzeyle yaptıklarına işaret etti.Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kalkması halinde eylemlerine son vereceklerine dikkati çekti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-iki-gemiyi-vurdu-1085152457.html
israil
gazze
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aden körfezi
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, aden körfezi, ingiltere, husiler, yemen
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, aden körfezi, ingiltere, husiler, yemen

İngiliz Donanması, Aden Körfezi'nde ticari gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi

10:11 26.06.2024
© AP PhotoDeniz Donanma Gemi Kızıldeniz
Deniz Donanma Gemi Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AP Photo
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Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye saldırı düzenlendiğini açıklarken, Yemen'deki İran destekli Husiler, aynı zamanda Arap Denizi'nde İsrail'e ait bir gemiyi balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, “Yemen'de Aden'in 52 deniz mili (96 kilometreden fazla) kuzeyinde bir saldırı gerçekleştiğine dair rapor aldı" denildi.
Kurum, ticari geminin kaptanının atılan füzenin geminin yakınına suya düştüğünü rapor ettiğini belirtirken, mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ve geminin bir sonraki limana doğru yol aldığı bildirildi.
UKMTO, yetkililerin olayı soruşturduğunu da ekledi.
Aynı zamanda Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e ait MSC SARAH V isimli gemiye gece saatlerinde saldırı düzenlediklerini ifade etti.
Gemiye yönelik saldırının Arap Denizi'nde gerçekleştiğini aktaran Seri, saldırıyı yeni geliştirdikleri füzeyle yaptıklarına işaret etti.
Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kalkması halinde eylemlerine son vereceklerine dikkati çekti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
24 Haziran , 08:48
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