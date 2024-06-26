https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ingiliz-donanmasi-aden-korfezinde-ticari-gemiye-saldiri-duzenlendigini-bildirdi-1085235558.html

İngiliz Donanması, Aden Körfezi'nde ticari gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi

İngiliz Donanması, Aden Körfezi'nde ticari gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi

Sputnik Türkiye

Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), Aden Körfezi'nde bir ticari gemiye saldırı düzenlendiğini... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T10:11+0300

2024-06-26T10:11+0300

2024-06-26T10:11+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

kızıldeniz

aden körfezi

ingiltere

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İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, “Yemen'de Aden'in 52 deniz mili (96 kilometreden fazla) kuzeyinde bir saldırı gerçekleştiğine dair rapor aldı" denildi.Kurum, ticari geminin kaptanının atılan füzenin geminin yakınına suya düştüğünü rapor ettiğini belirtirken, mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ve geminin bir sonraki limana doğru yol aldığı bildirildi.UKMTO, yetkililerin olayı soruşturduğunu da ekledi.Aynı zamanda Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e ait MSC SARAH V isimli gemiye gece saatlerinde saldırı düzenlediklerini ifade etti.Gemiye yönelik saldırının Arap Denizi'nde gerçekleştiğini aktaran Seri, saldırıyı yeni geliştirdikleri füzeyle yaptıklarına işaret etti.Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kalkması halinde eylemlerine son vereceklerine dikkati çekti.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-iki-gemiyi-vurdu-1085152457.html

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gazze

gazze şeridi

aden körfezi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, aden körfezi, ingiltere, husiler, yemen