https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-iki-gemiyi-vurdu-1085152457.html

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

Sputnik Türkiye

İsrail’in Gazze operasyonuna silahlı tepkisini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T08:48+0300

2024-06-24T08:48+0300

2024-06-24T08:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

kızıldeniz

yemen

husiler

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Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de, ‘Transworld Navigator’ isimli geminin insansız deniz aracıyla tam isabet hedef alındığını kaydetti.Seri, 'Stolt Sequoia' isimli diğer bir geminin de Hint Okyanusu’nda seyir füzesiyle başarıyla vurulduğunu açıkladı.Askeri Sözcü, gemilerin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husilerden-kizildenizdeki-ticaret-gemisine-saldiri-1085133548.html

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gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, abd, ingiltere