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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-iki-gemiyi-vurdu-1085152457.html
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze operasyonuna silahlı tepkisini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:48+0300
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Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de, ‘Transworld Navigator’ isimli geminin insansız deniz aracıyla tam isabet hedef alındığını kaydetti.Seri, 'Stolt Sequoia' isimli diğer bir geminin de Hint Okyanusu’nda seyir füzesiyle başarıyla vurulduğunu açıkladı.Askeri Sözcü, gemilerin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husilerden-kizildenizdeki-ticaret-gemisine-saldiri-1085133548.html
israil
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, abd, ingiltere
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, abd, ingiltere

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu

08:48 24.06.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIKızıldeniz
Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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İsrail’in Gazze operasyonuna silahlı tepkisini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de, ‘Transworld Navigator’ isimli geminin insansız deniz aracıyla tam isabet hedef alındığını kaydetti.
Seri, 'Stolt Sequoia' isimli diğer bir geminin de Hint Okyanusu’nda seyir füzesiyle başarıyla vurulduğunu açıkladı.
Askeri Sözcü, gemilerin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
ABD Kızıldeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Husilerden Kızıldeniz'deki ticaret gemisine saldırı
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