https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/husiler-kizildeniz-ve-hint-okyanusunda-iki-gemiyi-vurdu-1085152457.html
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze operasyonuna silahlı tepkisini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:48+0300
2024-06-24T08:48+0300
2024-06-24T08:48+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
kızıldeniz
yemen
husiler
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Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de, ‘Transworld Navigator’ isimli geminin insansız deniz aracıyla tam isabet hedef alındığını kaydetti.Seri, 'Stolt Sequoia' isimli diğer bir geminin de Hint Okyanusu’nda seyir füzesiyle başarıyla vurulduğunu açıkladı.Askeri Sözcü, gemilerin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/husilerden-kizildenizdeki-ticaret-gemisine-saldiri-1085133548.html
israil
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, abd, ingiltere
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, abd, ingiltere
Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu
İsrail’in Gazze operasyonuna silahlı tepkisini sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de, ‘Transworld Navigator’ isimli geminin insansız deniz aracıyla tam isabet hedef alındığını kaydetti.
Seri, 'Stolt Sequoia' isimli diğer bir geminin de Hint Okyanusu’nda seyir füzesiyle başarıyla vurulduğunu açıkladı.
Askeri Sözcü, gemilerin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.