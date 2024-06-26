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İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek sorusuna yanıt
İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin gelen bir soruya “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:31+0300
2024-06-26T14:37+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sürdürülebilir ulaşıma yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 lansmanı, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) gerçekleştirildi. Teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak açıklanan etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gaz salınımını düşürecek farklı yakıt türleri, enerji takviyeleriyle farklı araçların kullanılmasının kentlerde artırılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hafta boyu bisiklet eğitimleri, otomobilsiz kent etkinlikleri, spor festivalleri, yarışmalar, yürüyüşler, bisiklet sürüşleri başta olmak üzere pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini kaydetti. Kentlerde vatandaşların hareketinin arttırılması ve daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğe ve Avrupa Hareketliliği Haftası'na çok önem veriyoruz. İstanbul, Türkiye'nin ama aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ve en kalabalık şehri. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ortaya koyacağımız bu kabiliyetler hem ülkemizin şehirleri hem Avrupa'nın, hatta bütün dünyanın şehirleri için ilham verici hamleler olmalıdır diye iddiamızı ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek sorulduEtkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP camiasını rahatsız ediyor. Biz hem Genel Başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürüz, buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu vardır. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
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kemal kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu ile ekrem imamoğlu yemek, imamoğlundan kılıçdaroğlu ile yemek sorusuna cevap
kemal kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu ile ekrem imamoğlu yemek, imamoğlundan kılıçdaroğlu ile yemek sorusuna cevap

İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek sorusuna yanıt

14:31 26.06.2024 (güncellendi: 14:37 26.06.2024)
© AA / Mehmet KamanKemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AA / Mehmet Kaman
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin gelen bir soruya “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız” yanıtını verdi.
Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sürdürülebilir ulaşıma yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 lansmanı, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) gerçekleştirildi.
Teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak açıklanan etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gaz salınımını düşürecek farklı yakıt türleri, enerji takviyeleriyle farklı araçların kullanılmasının kentlerde artırılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.
İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hafta boyu bisiklet eğitimleri, otomobilsiz kent etkinlikleri, spor festivalleri, yarışmalar, yürüyüşler, bisiklet sürüşleri başta olmak üzere pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini kaydetti.
Kentlerde vatandaşların hareketinin arttırılması ve daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğe ve Avrupa Hareketliliği Haftası'na çok önem veriyoruz. İstanbul, Türkiye'nin ama aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ve en kalabalık şehri. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ortaya koyacağımız bu kabiliyetler hem ülkemizin şehirleri hem Avrupa'nın, hatta bütün dünyanın şehirleri için ilham verici hamleler olmalıdır diye iddiamızı ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek soruldu

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP camiasını rahatsız ediyor. Biz hem Genel Başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürüz, buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu vardır. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
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