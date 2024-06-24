https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/adanada-esi-ve-esinin-ailesini-olduren-zanli-ve-babasi-tutuklandi-annesi-serbest-birakildi-1085179945.html
Adana'da eşi ve eşinin ailesini öldüren zanlı ve babası tutuklandı, annesi serbest bırakıldı
Adana'da eşi ve eşinin ailesini öldüren zanlı ve babası tutuklandı, annesi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı. Şüphelinin annesi... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T20:08+0300
2024-06-24T20:08+0300
2024-06-24T20:09+0300
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adana
cinayet
kadın cinayeti
silahlı saldırı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A., kayınpederi Turgut E., kayınvalidesi Leyla A. ve 18 yaşındaki kayınbiraderi Muhammet E'yi silahla öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette saklandığını tespit etti.Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. ve babası Şerif A. yakalandı.3 aylık bebeklerini kaçırdıOlayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Hakim A'nın ifadesinde olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi.Zanlı ile babası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla salıverildi.Öte yandan şüphelinin evi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kurşunlandı.Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/sosyal-medyada-5-yasindaki-erkek-cocuga-istismar-goruntulerinde-yer-alan-kadin-tutuklandi-1085177145.html
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adana, cinayet, kadın cinayeti, silahlı saldırı
adana, cinayet, kadın cinayeti, silahlı saldırı
Adana'da eşi ve eşinin ailesini öldüren zanlı ve babası tutuklandı, annesi serbest bırakıldı
20:08 24.06.2024 (güncellendi: 20:09 24.06.2024)
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı. Şüphelinin annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A., kayınpederi Turgut E., kayınvalidesi Leyla A. ve 18 yaşındaki kayınbiraderi Muhammet E'yi silahla öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.
Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. ve babası Şerif A. yakalandı.
3 aylık bebeklerini kaçırdı
Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hakim A'nın ifadesinde olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi.
Zanlı ile babası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan şüphelinin evi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kurşunlandı.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.