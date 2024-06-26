https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-iftira-siyasetinin-dozu-her-gecen-gun-artiyor-1085247186.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin paylaşım yaptı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T14:13+0300
2024-06-26T14:13+0300
2024-06-26T14:13+0300
politika
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
deniz yavuzyılmaz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm işlemlerinde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla ilgili olarak, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadesini kullandı."Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Şimşek, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-vekiline-yanit-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1085235242.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, deniz yavuzyılmaz
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, deniz yavuzyılmaz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm işlemlerinde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla ilgili olarak, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadesini kullandı.
"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Şimşek, şu cümleleri kaydetti:
2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkanın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur.