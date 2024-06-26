https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-iftira-siyasetinin-dozu-her-gecen-gun-artiyor-1085247186.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından Yavuzyılmaz'ın iddialarına ilişkin paylaşım yaptı. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T14:13+0300

2024-06-26T14:13+0300

2024-06-26T14:13+0300

politika

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

deniz yavuzyılmaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943430_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_9222379a3f25b2623d3099a9bb188ed8.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen Türk lirasına dönüşüm işlemlerinde kamu zararı oluştuğu iddialarıyla ilgili olarak, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadesini kullandı."Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" değerlendirmesinde bulunan Şimşek, şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-vekiline-yanit-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1085235242.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, deniz yavuzyılmaz