https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hamit-altintop-bu-kampa-fitne-fesat-giremez-1085236784.html

Hamit Altıntop: Bu kampa fitne fesat giremez

Hamit Altıntop: Bu kampa fitne fesat giremez

Sputnik Türkiye

A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kampı basın mensuplarına kapılarını açtı. Açıklamalarda bulunan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Çekya maçını... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T10:45+0300

2024-06-26T10:45+0300

2024-06-26T10:45+0300

spor

hamit altıntop

a milli futbol takımı

a milli futbol takımı

euro 2024

euro 2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085146164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93dcda0469570a3e489669d16e58a503.jpg

A Milli Takımın bulunduğu kampta Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıntop,"Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" sözlerine yer verdi."PORTEKİZ KORKTUĞUMUZ BİR TAKIM DEĞİL"Basın mensuplarının, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusuna ise Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" diyerek milli oyunculara ne kadar güvendiğini gösterdi. Gruptaki diğer maçlara ve üçüncülük şansımıza bakmaksızın çıkıp en iyi sonucu alacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rafa-silva-besiktas-icin-istanbulda-1085231407.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamit altıntop, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, euro 2024, euro 2024