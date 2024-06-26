https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hamit-altintop-bu-kampa-fitne-fesat-giremez-1085236784.html
Hamit Altıntop: Bu kampa fitne fesat giremez
Hamit Altıntop: Bu kampa fitne fesat giremez
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kampı basın mensuplarına kapılarını açtı. Açıklamalarda bulunan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Çekya maçını... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T10:45+0300
2024-06-26T10:45+0300
2024-06-26T10:45+0300
spor
hamit altıntop
a milli futbol takımı
a milli futbol takımı
euro 2024
euro 2024
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A Milli Takımın bulunduğu kampta Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıntop,"Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" sözlerine yer verdi."PORTEKİZ KORKTUĞUMUZ BİR TAKIM DEĞİL"Basın mensuplarının, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusuna ise Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" diyerek milli oyunculara ne kadar güvendiğini gösterdi. Gruptaki diğer maçlara ve üçüncülük şansımıza bakmaksızın çıkıp en iyi sonucu alacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/rafa-silva-besiktas-icin-istanbulda-1085231407.html
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hamit altıntop, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, euro 2024, euro 2024
hamit altıntop, a milli futbol takımı, a milli futbol takımı, euro 2024, euro 2024
Hamit Altıntop: Bu kampa fitne fesat giremez
A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kampı basın mensuplarına kapılarını açtı. Açıklamalarda bulunan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" dedi.
A Milli Takımın bulunduğu kampta Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Altıntop,"Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" sözlerine yer verdi.
"PORTEKİZ KORKTUĞUMUZ BİR TAKIM DEĞİL"
Basın mensuplarının, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusuna ise Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" diyerek milli oyunculara ne kadar güvendiğini gösterdi. Gruptaki diğer maçlara ve üçüncülük şansımıza bakmaksızın çıkıp en iyi sonucu alacağız" dedi.