Her yıl sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak
15:36 26.06.2024 (güncellendi: 15:40 26.06.2024)
© İHAGümüşhane’de her yıl sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak
© İHA
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Gümüşhane’nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı 8 yıldır Torul Barajı’nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor.
Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor.
8 yıldır süren sorunla ilgili talepler üzerine harekete geçen yetkililer, sorunun çözümü için mezarlıkların taşınmasına karar verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre ilerleyen günlerde yapılacak ihale ile sular altında kalan yaklaşık 50 mezarlık, baraj sularının ulaşamayacağı bir noktaya taşınarak sorun ortadan kaldırılacak.
Taleplerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı mutluluklarını dile getiren mahalle sakinleri, en kısa sürede tamamlanması planlanan taşıma işleminin ardından yakınlarının mezarlarına gidebileceklerini söyledi.
Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor.
8 yıldır süren sorunla ilgili talepler üzerine harekete geçen yetkililer, sorunun çözümü için mezarlıkların taşınmasına karar verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre ilerleyen günlerde yapılacak ihale ile sular altında kalan yaklaşık 50 mezarlık, baraj sularının ulaşamayacağı bir noktaya taşınarak sorun ortadan kaldırılacak.
Taleplerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı mutluluklarını dile getiren mahalle sakinleri, en kısa sürede tamamlanması planlanan taşıma işleminin ardından yakınlarının mezarlarına gidebileceklerini söyledi.