https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/gumushanede-her-yil-sular-altinda-kalan-50-mezarlik-tasinacak-1085251964.html

Her yıl sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak

Her yıl sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak

Sputnik Türkiye

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde baraj sularının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında sular altında kalan 50 mezarlık taşınacak. 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T15:36+0300

2024-06-26T15:36+0300

2024-06-26T15:40+0300

yaşam

gümüşhane

mezarlık

mezar taşı

su

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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin mezarlığı 8 yıldır Torul Barajı’nın su seviyesinin artmasıyla yaz aylarında sular altında kalıyor.Yakınlarının mezarlarının sular altında kaldığını gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşıyor. 8 yıldır süren sorunla ilgili talepler üzerine harekete geçen yetkililer, sorunun çözümü için mezarlıkların taşınmasına karar verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre ilerleyen günlerde yapılacak ihale ile sular altında kalan yaklaşık 50 mezarlık, baraj sularının ulaşamayacağı bir noktaya taşınarak sorun ortadan kaldırılacak.Taleplerinin olumlu sonuçlanmasından dolayı mutluluklarını dile getiren mahalle sakinleri, en kısa sürede tamamlanması planlanan taşıma işleminin ardından yakınlarının mezarlarına gidebileceklerini söyledi.

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gümüşhane, mezarlık, mezar taşı, su