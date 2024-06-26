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Gökten 10 tonluk kaya düştü, neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor'
Gökten 10 tonluk kaya düştü, neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor'
Sputnik Türkiye
Hatay’da taş ocağından bahçesine 10 tonluk devasa kaya düşen Selahattin Altınöz, ailesinin kayısı topladığı esnada gerçekleşen olaya tepki göstererek... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T10:14+0300
2024-06-26T10:14+0300
yaşam
hatay
taş ocağı
kaya
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Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde dağlık alanda bulunan taş ocağında çalışmalar devam ediyor. Taş ocağında gerçekleşen çalışmalar esnasında yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Selahattin Altınöz’e ait bahçeye 10 tonluk devasa kaya düştü. Altınöz’ün ailesinin bahçede kayısı topladığı esnada gerçekleşen patlamada 2 ağaç zarar gördü. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda Altınöz, önlem alınmayarak gerçekleştirilen çalışmalara tepki gösterdi.“4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında bir kaya parçasıdır”10 ton kaya parçasının bahçesine düştüğünü ifade eden Selahattin Altınöz, “Biz burada kayısı toplamaya geldik. Birdenbire uçarak üstümüze geldi. Nereden geldiğini biliyoruz ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü yukarıda taş ocağı var. Ben mimarım ve teknik şeyleri anlarım. Aşağı yukarı bu taş 4 metreküp. 4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında. Tabii ki korktuk ben o anda burada değildim ama bizimkiler kaçıştılar. Hatta bir kova kayısı vardı dökülmüştü. Bu yeniydi ama 10-15 gün önce komşumuzun bahçesinde aynı şey oldu. Komşumun orada evi yok. Ev olmadığı için sadece ağaçlara zarar verildi” dedi.“Deprem sonrasında çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk”Patlamalar sonrasında düşen kaya parçaları yüzünden korkudan evde kalamadıklarını belirten Selahattin Altınöz, “Depremin oynatamadığı kayaları, dinamitle oynattılar. Taşı düşürdüler ve çevreye zarar verdiler. Tabii ki korkuyoruz. Yani çalışma da devam ediyor. Bazen gece saat 10'da bakıyorsunuz kepçe geliyor çalışıyor. Bunun alınabilecek önlemleri var. Korkunçtu söylüyorum. Gökten geldi çünkü öyle bir şey ki devrile devrile gelmedi. Korkunç bir sesle geldi. Deprem sonrasında çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk. Böyle bir ses artı birden şuradan dönüyor ve uçarak geliyor. Taş düştü deyim yerindeyse gökten düştü” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-ozhaseki-butun-gucumuzle-hatayimizi-yeniden-ayaga-kaldirmak-icin-durmadan-calisiyoruz-1083906386.html
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hatay, taş ocağı, kaya
hatay, taş ocağı, kaya

Gökten 10 tonluk kaya düştü, neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Ne zaman geleceğini kimse bilmiyor'

10:14 26.06.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN - SANCAR ALP FIRAT-AW233977Gökten 10 tonluk devasa kaya düştü:
Gökten 10 tonluk devasa kaya düştü: - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© İHA / RAMAZAN İLIN - SANCAR ALP FIRAT-AW233977
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Hatay’da taş ocağından bahçesine 10 tonluk devasa kaya düşen Selahattin Altınöz, ailesinin kayısı topladığı esnada gerçekleşen olaya tepki göstererek çalışmaların duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etti.
Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi’nde dağlık alanda bulunan taş ocağında çalışmalar devam ediyor. Taş ocağında gerçekleşen çalışmalar esnasında yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Selahattin Altınöz’e ait bahçeye 10 tonluk devasa kaya düştü. Altınöz’ün ailesinin bahçede kayısı topladığı esnada gerçekleşen patlamada 2 ağaç zarar gördü. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda Altınöz, önlem alınmayarak gerçekleştirilen çalışmalara tepki gösterdi.

“4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında bir kaya parçasıdır”

10 ton kaya parçasının bahçesine düştüğünü ifade eden Selahattin Altınöz, “Biz burada kayısı toplamaya geldik. Birdenbire uçarak üstümüze geldi. Nereden geldiğini biliyoruz ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Çünkü yukarıda taş ocağı var. Ben mimarım ve teknik şeyleri anlarım. Aşağı yukarı bu taş 4 metreküp. 4 metreküp bir taşın özgül ağırlığı 2,5 ton metreküp bu da 10 ton civarında. Tabii ki korktuk ben o anda burada değildim ama bizimkiler kaçıştılar. Hatta bir kova kayısı vardı dökülmüştü. Bu yeniydi ama 10-15 gün önce komşumuzun bahçesinde aynı şey oldu. Komşumun orada evi yok. Ev olmadığı için sadece ağaçlara zarar verildi” dedi.

“Deprem sonrasında çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk”

Patlamalar sonrasında düşen kaya parçaları yüzünden korkudan evde kalamadıklarını belirten Selahattin Altınöz, “Depremin oynatamadığı kayaları, dinamitle oynattılar. Taşı düşürdüler ve çevreye zarar verdiler. Tabii ki korkuyoruz. Yani çalışma da devam ediyor. Bazen gece saat 10'da bakıyorsunuz kepçe geliyor çalışıyor. Bunun alınabilecek önlemleri var. Korkunçtu söylüyorum. Gökten geldi çünkü öyle bir şey ki devrile devrile gelmedi. Korkunç bir sesle geldi. Deprem sonrasında çamaşır makinesi sesinden dahi korkar olduk. Böyle bir ses artı birden şuradan dönüyor ve uçarak geliyor. Taş düştü deyim yerindeyse gökten düştü” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
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