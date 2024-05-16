https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-ozhaseki-butun-gucumuzle-hatayimizi-yeniden-ayaga-kaldirmak-icin-durmadan-calisiyoruz-1083906386.html
Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz
Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"... 16.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-16T20:56+0300
2024-05-16T20:56+0300
2024-05-16T20:56+0300
türkiye
mehmet özhaseki
hatay
deprem
depremzede
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-1344-milyar-dolara-ulasti-1083901074.html
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mehmet özhaseki, hatay, deprem, depremzede
mehmet özhaseki, hatay, deprem, depremzede
Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hatay Valimiz Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ile Hatay'ımızın yeniden inşa ve ihyası için yürüttüğümüz projelerimizi istişare ettik. Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak, depremzede vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.