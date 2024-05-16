https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-ozhaseki-butun-gucumuzle-hatayimizi-yeniden-ayaga-kaldirmak-icin-durmadan-calisiyoruz-1083906386.html

Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

Bakan Özhaseki: Bütün gücümüzle Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bütün gücümüzle Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz"... 16.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-16T20:56+0300

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türkiye

mehmet özhaseki

hatay

deprem

depremzede

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-1344-milyar-dolara-ulasti-1083901074.html

türkiye

hatay

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mehmet özhaseki, hatay, deprem, depremzede