https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/bakan-fidan-misir-disisleri-bakani-sukri-ile-telefonda-gorustu-1085260227.html
Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile telefonda görüştü
Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki savaşın bir an önce durması ve kalıcı... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T18:06+0300
2024-06-26T18:06+0300
2024-06-26T18:10+0300
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hakan fidan, semih şükri
Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile telefonda görüştü
18:06 26.06.2024 (güncellendi: 18:10 26.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki savaşın bir an önce durması ve kalıcı ateşkesin ilan edilmesi gerektiğine değilinildi.