https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/esir-dusen-ukraynali-asker-ukrayna-ordusu-kardesleriyle-savasiyor-1085242300.html
Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor
Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne seferber edilip, Rus askerlere teslim olan ve esir alınan Viktor Kerekeşa, kardeşleriyle birlikte savaştığının farkına vardığını... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T13:49+0300
2024-06-26T13:49+0300
2024-06-26T13:49+0300
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Kerekeşa, “Rus askerlerini gördüm, Ukrayna medyasının anlattıklarını da gördüm, bunların hepsi saçmalık. Tüm bunlar olduğunda Rus askerleri beni aldı, bana normal davrandılar. Hemen yemek yedirdiler, sigara verdiler, üşüdün mü diye sordular” diye anlattı. Memleketi olan Hmelnitski bölgesinde savaşın hissedilmediğini ifade eden Kerkeşa, Rusların ve Ukraynalıların kardeş olduklarını söyleyen rahmetli babasının sözlerini anımsattı: “Size şunu söyleyeyim, rahmetli babam bana SSCB döneminde herkesin birbirini kolladığını, birlik olduğunu anlatmıştı. Aslında biz kardeşlerimizle savaşıyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ukraynali-esir-anlatti-komutanlar-askerlere-intihar-etme-talimatini-veriyor-1085064071.html
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Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor
Sputnik Türkiye
Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor
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video, rusya, esir, ukrayna, sscb, hmelnitski
video, rusya, esir, ukrayna, sscb, hmelnitski
Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne seferber edilip, Rus askerlere teslim olan ve esir alınan Viktor Kerekeşa, kardeşleriyle birlikte savaştığının farkına vardığını, Ukrayna medyasında anlatılanların ise ‘saçmalık’ olduğunu söyledi.
Kerekeşa, “Rus askerlerini gördüm, Ukrayna medyasının anlattıklarını da gördüm, bunların hepsi saçmalık. Tüm bunlar olduğunda Rus askerleri beni aldı, bana normal davrandılar. Hemen yemek yedirdiler, sigara verdiler, üşüdün mü diye sordular” diye anlattı.
Memleketi olan Hmelnitski bölgesinde savaşın hissedilmediğini ifade eden Kerkeşa, Rusların ve Ukraynalıların kardeş olduklarını söyleyen rahmetli babasının sözlerini anımsattı: “Size şunu söyleyeyim, rahmetli babam bana SSCB döneminde herkesin birbirini kolladığını, birlik olduğunu anlatmıştı. Aslında biz kardeşlerimizle savaşıyoruz.”