https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/esir-dusen-ukraynali-asker-ukrayna-ordusu-kardesleriyle-savasiyor-1085242300.html

Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor

Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne seferber edilip, Rus askerlere teslim olan ve esir alınan Viktor Kerekeşa, kardeşleriyle birlikte savaştığının farkına vardığını... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T13:49+0300

2024-06-26T13:49+0300

2024-06-26T13:49+0300

ukrayna krizi

video

rusya

esir

ukrayna

sscb

hmelnitski

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Kerekeşa, “Rus askerlerini gördüm, Ukrayna medyasının anlattıklarını da gördüm, bunların hepsi saçmalık. Tüm bunlar olduğunda Rus askerleri beni aldı, bana normal davrandılar. Hemen yemek yedirdiler, sigara verdiler, üşüdün mü diye sordular” diye anlattı. Memleketi olan Hmelnitski bölgesinde savaşın hissedilmediğini ifade eden Kerkeşa, Rusların ve Ukraynalıların kardeş olduklarını söyleyen rahmetli babasının sözlerini anımsattı: “Size şunu söyleyeyim, rahmetli babam bana SSCB döneminde herkesin birbirini kolladığını, birlik olduğunu anlatmıştı. Aslında biz kardeşlerimizle savaşıyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ukraynali-esir-anlatti-komutanlar-askerlere-intihar-etme-talimatini-veriyor-1085064071.html

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ukrayna

sscb

hmelnitski

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Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor Sputnik Türkiye Esir düşen Ukraynalı asker: Ukrayna ordusu kardeşleriyle savaşıyor 2024-06-26T13:49+0300 true PT0M34S

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video, rusya, esir, ukrayna, sscb, hmelnitski