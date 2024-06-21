https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/ukraynali-esir-anlatti-komutanlar-askerlere-intihar-etme-talimatini-veriyor-1085064071.html
Ukraynalı esir anlattı: Komutanlar askerlere intihar etme talimatını veriyor
Ukraynalı esir anlattı: Komutanlar askerlere intihar etme talimatını veriyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusuna teslim olan Nikolayev bölgesi sakini Yuriy Vodyan, Ukraynalı komutanların askerlere Ruslara teslim olmayı yasakladığını ve onlara nasıl “doğru... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T07:05+0300
2024-06-21T07:05+0300
2024-06-21T07:32+0300
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Sputnik’e konuşan Ukraynalı esir Vodyan, “Göreve göndermeden önce bize, hiç hoşuma gitmeyen şöyle bir şey söylediler. Her zaman yanınızda bir el bombası veya bir kurşun bulundurun, sadece sizin için, teslim olmayın” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlere, Rusların esirlere kötü muamele ettiği anlatıldığını söyleyen Vodyan, “İnternette türlü türlü görüntüler dolaşıyor. Esirlere işkence ediliyormuş, alay ediliyormuş, cinsel organlar, kulaklar ve burunlar kesiliyormuş, ölünceye kadar çekiçle dövülüyormuş” dedi.Ama şimdi tüm bunların sadece 'korku hikayeleri' olduğunu anladığını kaydeden Ukraynalı esir, ona iyi davranıldığını, tıbbi yardım sağlandığını, günde üç öğün yemek verildiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/nebenzya-ingiltere-ve-ukrayna-rusyaya-karsi-dezenformasyon-savasi-yurutuyor-1085051621.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, intihar, işkence, kötü muamele
Ukraynalı esir anlattı: Komutanlar askerlere intihar etme talimatını veriyor
07:05 21.06.2024 (güncellendi: 07:32 21.06.2024)
Rus ordusuna teslim olan Nikolayev bölgesi sakini Yuriy Vodyan, Ukraynalı komutanların askerlere Ruslara teslim olmayı yasakladığını ve onlara nasıl “doğru öleceklerini” anlatan talimatlar dağıttığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Ukraynalı esir Vodyan, “Göreve göndermeden önce bize, hiç hoşuma gitmeyen şöyle bir şey söylediler. Her zaman yanınızda bir el bombası veya bir kurşun bulundurun, sadece sizin için, teslim olmayın” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlere, Rusların esirlere kötü muamele ettiği anlatıldığını söyleyen Vodyan, “İnternette türlü türlü görüntüler dolaşıyor. Esirlere işkence ediliyormuş, alay ediliyormuş, cinsel organlar, kulaklar ve burunlar kesiliyormuş, ölünceye kadar çekiçle dövülüyormuş” dedi.
Ama şimdi tüm bunların sadece 'korku hikayeleri' olduğunu anladığını kaydeden Ukraynalı esir, ona iyi davranıldığını, tıbbi yardım sağlandığını, günde üç öğün yemek verildiğini anlattı.
Çorba, etli yemek veriyorlar. Köfte veriyorlar. Neredeyse her gün balık yiyoruz. Yani neredeyse ev yemekleri gibi. Kimse işkence etmiyor, alay etmiyor. Bana bir şey yapmadılar, hayattayım, zarar görmedim.