Ergenekon'da kumpas davasında yeni gelişme: 4 eski hakime hapis cezası verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul güzel kent ama içinde yaşayanlar mutlu değil'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim dönemi sona erdi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Başbakana baskıyla kaldırılan servet vergisi
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Sema Moritz
12:07
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin orman varlığı azalıyor mu?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomide alınan kararların esnafa yararı olmadı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
19:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
20:18
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
20:31
14 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
07:10
1 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
07:28
3 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
07:37
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlara göre yiyecek ve içecek alanında en iyi 13 uluslararası şehir
07:47
1 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
07:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
08:11
39 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
08:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni ithalat politikası'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
12:36
2 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
13:08
2 dk
SESLİ HABER
En zengin geçmişe sahip ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
13:17
1 dk
HABER MASASI
Orman yangını riski artarken alınabilecek önlemleri uzmanı anlatıyor.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
17:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
18:06
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
18:14
4 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
18:26
2 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
18:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:17
3 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:26
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
19:44
3 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
20:05
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/ergenekonda-kumpas-davasinda-yeni-gelisme-4-eski-hakime-hapis-cezasi-verildi-1085254735.html
Ergenekon'da kumpas davasında yeni gelişme: 4 eski hakime hapis cezası verildi
Ergenekon'da kumpas davasında yeni gelişme: 4 eski hakime hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Yargıtay'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından Ergenekon'a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanıklar Hasan... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T16:36+0300
2024-06-26T16:36+0300
türkiye
ergenekon
ergenekon davası
hakim
ceza
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c889fb57b25a4f48ed252ecdb9cf1e2c.jpg
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk ile bazı müştekiler hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu olan sanık Mehmet Murat Yönder ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.Hazır bulunan sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.4 mahkumiyet, 4 tutuklamaYargıtay 8. Ceza Dairesince, firari konumda olan sanıklar Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılama devam eden sanıklar Ercan Fırat, Nihat Taşkın ve Alpaslan Uz hakkındaki dosyaların ayrılmaları kararlaştırıldı.Daire, sanıklardan Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 3'er ay, Ergenekon davasında yargılanan sanıkları, hukuka aykırı şekilde 'terör maksadıyla zincirleme şekilde hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları' gerekçesiyle de 20 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.Sanık Hüsnü Çalmuk'u 'terör maksadıyla zincirleme şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 20 yıl 3 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 'görevi kötüye kullanma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.Daire, sanıklar Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder hakkında ise atılı suçlardan beraat hükmü kurdu.Mahkumiyetlerine karar verilen eski hakimlerden Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un tutuklanmalarına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ankarada-feto-sorusturmasi-24-supheli-hakkinda-gozalti-karari-cikarildi-1085191900.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074369146_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fca968025369421824e3b2ee9600405f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ergenekon, ergenekon davası, hakim, ceza, tutuklama
ergenekon, ergenekon davası, hakim, ceza, tutuklama

Ergenekon'da kumpas davasında yeni gelişme: 4 eski hakime hapis cezası verildi

16:36 26.06.2024
© AAMahkeme
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
© AA
Abone ol
Yargıtay'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından Ergenekon'a bakan eski hakim ve savcıların yargılandığı davada sanıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 22 yıl 6'şar ay, Hüsnü Çalmuk'a ise 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk ile bazı müştekiler hazır bulunurken, başka suçtan tutuklu olan sanık Mehmet Murat Yönder ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.
Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, daha önce açıklanan esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Hazır bulunan sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar verilmek üzere duruşmaya ara verildi.

4 mahkumiyet, 4 tutuklama

Yargıtay 8. Ceza Dairesince, firari konumda olan sanıklar Sedat Sami Haşıloğlu, Hadi Çağdır, Fikret Seçen ve Zekeriya Öz ile haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılama devam eden sanıklar Ercan Fırat, Nihat Taşkın ve Alpaslan Uz hakkındaki dosyaların ayrılmaları kararlaştırıldı.
Daire, sanıklardan Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu ve Nihat Topal'a 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl 3'er ay, Ergenekon davasında yargılanan sanıkları, hukuka aykırı şekilde 'terör maksadıyla zincirleme şekilde hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları' gerekçesiyle de 20 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 22 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.
Sanık Hüsnü Çalmuk'u 'terör maksadıyla zincirleme şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 20 yıl 3 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 'görevi kötüye kullanma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.
Daire, sanıklar Mehmet Ali Pekgüzel, Mehmet Murat Dalkuş ve Mehmet Murat Yönder hakkında ise atılı suçlardan beraat hükmü kurdu.
Mahkumiyetlerine karar verilen eski hakimlerden Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'un tutuklanmalarına karar verildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
TÜRKİYE
Ankara'da FETÖ soruşturması: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Dün, 09:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала