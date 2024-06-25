https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ankarada-feto-sorusturmasi-24-supheli-hakkinda-gozalti-karari-cikarildi-1085191900.html
Ankara'da FETÖ soruşturması: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Ankara'da FETÖ soruşturması: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 24... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T09:04+0300
2024-06-25T09:04+0300
2024-06-25T09:04+0300
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ankara
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fetö
gözaltı
gözaltı kararı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/yasa-disi-yollarla-yunanistana-gecmeye-calisan-5i-feto-uyesi-9-kisi-yakalandi-1084926490.html
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, gözaltı, gözaltı kararı
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, gözaltı, gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturması: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.