https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/ankarada-feto-sorusturmasi-24-supheli-hakkinda-gozalti-karari-cikarildi-1085191900.html

Ankara'da FETÖ soruşturması: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara'da FETÖ soruşturması: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 24... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T09:04+0300

2024-06-25T09:04+0300

2024-06-25T09:04+0300

türkiye

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

fetö

gözaltı

gözaltı kararı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/yasa-disi-yollarla-yunanistana-gecmeye-calisan-5i-feto-uyesi-9-kisi-yakalandi-1084926490.html

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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, gözaltı, gözaltı kararı